Jueces son autónomos: Padierna

Ciudad de México.- La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, negó que su parentesco con el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, represente un conflicto de interés.

"Eso lo dicta la ley, el Artículo 36 de la Ley, y ninguno de los supuestos en la ley se aplican", dijo al ser entrevistada en la sede del INAI, en donde participó en el Seminario Justicia Constitucional y Parlamento Abierto.

La legisladora de Morena dijo que el caso de la ex Secretaria Rosario Robles, quien fue vinculada a proceso por haber sido omisa en un desvío de 4 mil millones de pesos, le fue asignado a su sobrino mediante el proceso aleatorio que tiene establecido el Poder Judicial.

"El Poder Judicial es otro poder, los jueces son absolutamente autónomos, independientes, ni siquiera reciben orientación, sugerencia, ni de los propios ministros. Los jueces son eso, son independientes, únicamente toman su resolución, su sentencia, con base en lo que tenga la carpeta de investigación", argumentó.

"En el caso del Juez Felipe Delgadillo es un Juez joven, 40 años, con una trayectoria impecable, prístina, diría yo, y es de la generación de estos jueces que entraron por concurso de oposición, con una carrera, especialistas, porque él es especialista, de los pocos que hay en México sobre el Sistema Penal Acusatorio".

Padierna es esposa del ex perredista René Bejarano, quien en 2004 fue exhibido en un video por el empresario Carlos Ahumada, entonces pareja sentimental de Robles, cuando recibía fajos de billetes presuntamente como pago de un soborno.

Padierna dijo que en el caso de Robles aún falta por desarticular toda la red de corrupción que desde la Sedesol y Sedatu, entre 2013 y 2018, saqueó la Hacienda Pública.

"Lo que necesitamos son jueces imparciales, impecables, que apliquen justicia, no queremos una justicia ni a modo, ni tampoco que se utilice la justicia para venganzas, no queremos eso, pero tampoco queremos la impunidad y en el caso de Rosario Robles no me diga usted que prefiere la impunidad que al castigo, todos preferimos el castigo", señaló.