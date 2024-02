Juicio a Mayorkas es politiquería y propaganda: AMLO

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el juicio político contra el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que se aprobó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Durante la mañanera, López Obrador dijo que el juicio es injusto y que se debe a politiquería y propaganda.

A Mayorkas se le acusa de negarse a implementar políticas fronterizas e infringir la confianza del público.

"Ayer de manera injusta pero por cuestiones politiqueras se está queriendo desaforar, enjiuiciar a Mayorkas, lo desaforaron o aprobaron el juicio político en la Cámara de Representantes, pero falta todavía el Senado, pero eso es propaganda", reprochó AMLO.

"Porque él no tiene la culpa, ahora, por qué no si realmente tienen preocupación por los problemas que afectan a ambos países, en el caso de la migración, por qué no aprueban apoyos para Centroamérica y El Caribe".

"Por qué no le garantizan los derechos a regularizarse a los mexicanos que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos", agregó.

"A ver qué partido propone eso, el partido que proponga eso de regularizar (a los paisanos) desde aquí le vamos a hacer un reconocimiento a ese partido, vamos a esperar", planteó el Mandatario federal mexicano.

Los republicanos lograron el resultado con un voto de 214 a favor contra 213, convirtiendo a Mayorkas en el primer Secretario de gabinete enfrentando cargos en casi 150 años.

Con el regreso del Líder de la Mayoría Steve Scalise para fortalecer los números del Partido Republicano después de estar ausente de Washington por cuidado de cáncer y una tormenta en el noreste afectando a algunos otros, los republicanos se recuperaron, a pesar de la disidencia dentro de sus propias filas.

"La historia no verá con buenos ojos a los republicanos de la Cámara por su flagrante acto de partidismo inconstitucional que ha apuntado a un honorable servidor público para jugar juegos políticos mezquinos", dijo el Presidente Joe Biden en un comunicado tras el voto.