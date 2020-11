Julián LeBaron: El dolor me borró el miedo

Julián LeBarón pasó de la consternación al enojo. A 12 meses del asesinato de nueve integrantes de su familia (tres mujeres y seis niños) la justicia no ha llegado para ellos y hoy, de los 100 presuntos autores materiales, solo hay uno bajo proceso judicial.

Este 4 de noviembre se cumple un año de aquel ataque a las 13:00 horas en el que fallecieron seis niños y tres mujeres, el cual, según autoridades federales, se trató de una confusión ocurrida tras los enfrenamientos de los grupos criminales “La Línea” y “Los Salazar”, brazos armados de los cárteles de Juárez y Sinaloa, respectivamente. En entrevista con Expansión Política, Julián LeBarón reconoce que ha recibido amenazas de muerte, pero asegura que no tiene miedo y que el dolor se le borró.

Explica que aunque en los meses posteriores al ataque se detuvo a varios presuntos implicados, la justicia no ha llegado y este caso, como muchos otros, es una expresión de impunidad. Impunidad generalizada un país en el que se acumulan carpetas y carpetas de investigación.

El integrante de la comunidad LeBarón econoce que hay decepción en su familia por lo poco que se ha logrado y que mientras que para el exsecretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, es prácticamente un asunto terminado, para la familia, lejos se está de alcanzar justicia.

Sin titubeos, Julián LeBarón considera como un insulto que el exsecretario Durazo quiera buscar la gubernatura de Sonora, cuando no logró en sus casi dos años disminuir los homicidios en el país y no contribuyó a que la investigación del multihomicidio llegara a buen término.

Añade que a las 16:00 horas de este miércoles 4, familiares de los LeBarón realizarán un homenaje a sus integrantes asesinados, en el que destaca, no habrá espacio para autoridades ni para discursos políticos.

¿A un año del de los hechos en Bavispe, Sonora, qué avances tiene la investigación?

Prevalece el 100% de impunidad, tan solo en lo que va de este sexenio van más de 60,000 muertos. En el caso de mis primas, una de ellas era madre de 13 niños y ella y dos de sus hijos fueron asesinados, cinco sobrevivieron, pero todos baleados, fueron tres madres de familia las que fueron asesinadas en una brecha en la que nosotros habíamos advertido desde agosto de 2019 que había hombres armados y que las cosas estaban muy peligrosas, se lo advertimos a la autoridad.

De los más de 100 actores que las autoridades reconocen que participaron, una persona ha sido procesada por ser autor material, por haberle disparado a mis primas y esa es la misma impunidad.

Es muy grave que un exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, haya estado involucrado con miembros del crimen organizado, pero seguramente no es el único, ahí está Genaro García luna, pero tampoco es diferente ahora. Pensar que es diferente ahora es ingenuo.

La única forma en que eso se resuelve es negándole el monopolio de la seguridad al gobierno y negándole el monopolio en la justicia al Poder Judicial porque ¿cómo se puede justificar el 100% de impunidad?

Pero a 12 meses, percibe un avance…

Alfonso Durazo nos dijo la última vez que prácticamente el caso está resuelto y lo que eso significa es que ellos ya saben qué fue lo que pasó. Se abrió una carpeta de investigación, pero de ahí a que las personas sean castigadas y que quienes cometen un crimen tengan miedo a sus víctimas, hay un Golfo.

Lo que sucede en nuestro país es que cuando se abre una carpeta de investigación lo que procede es ponerla a bajado de otros cientos de miles de carpetas de investigación y ese carpetazo para las víctimas del crimen termina siendo un portazo en la nariz.

¿Cuántos detenidos hay?

Pues no sé cuántos sean, lo que sé es que nada más hay una persona procesada por ese crimen, detuvieron a muchas personas algunos acusados por delincuencia organizada y por otros delitos, pero nosotros queremos justicia por esa masacre.

¿Hay fe en la justicia?

El hecho de que ya haya pasado un año es el hecho de que la justicia se negó, la justicia tardía es la justicia negada.

Se está haciendo un memorial pero eso no puede ser algo que borre o que repare el daño que se ha hecho, ese daño no hay nada que lo pueda resanar, lo único que daría un poco de justicia es que no sigan ocurriendo estas actos.

¿Hay todavía dialogo con el presidente López Obrador?

Él estuvo en Bavispe y habló con algunas de las familias, pero los LeBarón hemos sido muy críticos, no recibió a nuestra familia porque nosotros no estamos dispuestos a ir a aplaudirle.

El voto no ha sido más que darle un cheque en blanco y poder ilimitado a charlatanes y defraudadores.

¿Se reunirán con el fiscal General de la República para que les informe de los avances?

A mí me da mucha flojera reunirme con cualquier autoridad porque lo he visto por 11 años que ellos no resuelven absolutamente nada, es un desperdicio de tiempo.

No necesitamos reuniones con políticos, lo que realmente necesitamos es la unidad entre todos los mexicanos para resistir al crimen y la verdad es que el que comete un crimen y no ld tiene miedo a su víctima ya no hay nada que lo detenga y desafortunadamente en la política eso tenemos a personas en la política que cometen crímenes sin ningún temor a sus víctimas que terminamos siendo todos los mexicanos.

Todos los mexicanos tenemos sangre en las manos todos hemos participado y colaborado para que las cosas lleguen hasta dónde están y si no lo empezamos a reconocer desde ahora no habrá ninguna solución.

¿Usted y su familia siguen viviendo en México?

Nosotros vivimos en Chihuahua siempre hemos vivido aquí, yo salí por unas semanas porque me habían avisado de unas amenazas que tenía y entonces me tuve que salir, pero yo no me voy a ir.

¿Tiene miedo, Julián?

No la verdad es que me quitaron totalmente el miedo, el dolor me lo borró yo no le tengo miedo a nada. Lo único que pueden hacer estos cabrones es quitarme la vida.

¿Qué opina de la intención del exsecretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, de buscar la gubernatura de Sonora?

Nada más imaginemos, el exsecretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, responsable de la seguridad de 130 millones de mexicanos es de Bavispe, su hermana fue candidata a la alcaldía de Bavispe, es imposible imaginar que él no tenga conocimiento de estos pistoleros que andan abiertamente en las brechas por todos lados.

En la peor masacre de lo que va en el sexenio y en el puesto de Alfonso Durazo quiere pasar de este desastre a ser el gobernador de todo Sonora. Es un insulto,

Es un insulto que tengan la autoridad todos quienes tienen la autoridad con los resultados que hay.

El voto no ha sido más que un cheque en blanco para puros inútiles. Es mejor que se haya ido sino iba a dar resultados, pero lo peor de todo es que utilizan este poder para dar un brinco a otro cargo y la verdad es que ha sido un desastre.

¿Considera que con la salida de Alfonso Durazo puede haber un cambio en la política de seguridad?

Dudo que así lo haga porque es una estructura de impunidad y no creo que un actor por bienintencionado y por todo el talento que pueda tener va a cambiar una estructura, para eso necesitamos la unidad de millones de mexicanos para darle para afuera a lo que no sirve porque las instituciones jamás nos van a dar las herramientas para poder hacerlo.

