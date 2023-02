Justifica AMLO renta de vehículos nuevos

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la renta de vehículos nuevos al aseverar que dicha práctica sólo se realiza donde se requiere.

En conferencia, el mandatario federal reiteró que no se han comprado más vehículos de transporte para su Gobierno y que incluso el auto que usa para trasladarse no tiene blindaje.

"En definitiva no se han comprado nuevos para funcionarios desde que llegamos, yo uso los que dejaron. Y la mayoría de los vehículos que recibimos se vendieron se subastaron porque en Presidencia casi todos estaban blindados y yo no traigo carro blindado y no hemos comprado", dijo.

"Si hay renta de vehículos tiene que ser a partir de las necesidades de algunas secretarias para cumplir con su función y eso es fácil de saber (...) Vamos a pedirle a SFP para que informe", agregó.