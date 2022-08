Justifica AMLO sobrecosto en Dos Bocas: 'No somos rateros'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió sobrecosto en la construcción de la refinería de Dos Bocas al argumentar que en el cálculo inicial hubo gastos de equipos que no se contemplaron y descartó sanciones pues aseguró en su Gobierno "no hay ladrones".

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario calculó el sobrecosto entre 2 mil y 4 mil millones de dólares y aseguró que en su Gobierno no hay ladrones ni se han hecho negocios turbios al amparo de dicha obra.

"Hubo un incremento en el caso de la refinería porque no se contemplaron originalmente equipos que se necesitan y se amplió el presupuesto, pero tienen que estar ustedes tranquilos, y desde luego toda la población, de que nadie hizo negocio para provecho personal en la construcción de la refinería", sostuvo.

"Que no hay corrupción, que ya no es el tiempo de antes, la responsable de construir la refinería Dos Bocas, es una mujer íntegra, honesta, esto es muy importante, y ya está terminada la refinería. Si quisiéramos hacerla ahora nos saldría pues al doble y no la terminaríamos en el tiempo que se construyó".

Los contratos de construcción hasta 2024 han aumentado a más de 14 mil millones de dólares y, según cálculos, probablemente sumarán entre 16 mil y 18 mil millones para cuando el complejo esté terminado, más del doble del precio original.

Reforma publicó que los sobrecostos de Dos Bocas, una de las obras emblema de este Gobierno y que fue inaugurada sin terminar el 1 de julio, están generando preocupación entre los miembros del Consejo de Administración de Pemex.

A inicios de agosto, este Consejo aprobó pedir al Gobierno 6 mil 500 millones de dólares adicionales para continuar las obras de la refinería, según un documento citado por Reuters y dos fuentes con conocimiento del tema.

"Es una gran obra, está informado el Consejo de Pemex sobre el costo de la refinería y de este presupuesto adicional que implica construir otros equipos que no se contemplaron en el costo inicial, y también todo el costo de integración y ya lo que va implicar la operación", abundó.

"Desde luego los medios de información que están al servicio de los grupos de intereses creados, de la oligarquía, de los que se dedicaban a saquear, a robar, pues están inconformes con todo lo que hacemos".

Tras quejarse de que han puesto "muchísimos" obstáculos a su Administración, López Obrador dijo que, aun cuando su costo incrementó, la refinería salió más barata que si la hubieran desarrollado empresas extranjeras.

"No (se prevén sanciones) porque costó lo que se estimó para el número plantas originales, lo que sucede es que por ejemplo no estaba incluido el gasoducto y eso se incluyó, y se ha aclarado perfectamente, pero va estar muy difícil que lo acepten porque no es el propósito, pues, informar sobre el costo, es golpear, nada más que no van a poder, porque no somos lo mismo", expresó.

"No somos ladrones y a ti que te gusta el pañuelito blanco, mire, no permitimos la corrupción, no somos rateros, el problema de los gobiernos neoliberales es que eran muy ladrones, muy rateros, y no solo los políticos, sino los empresarios, que eran traficantes de influencias", agregó mientras mostraba un pañuelo blanco.

Cuestionado sobre la entrega en su Gobierno de miles de millones de pesos sin licitación y a proveedores riesgosos o empresas fantasma, el Jefe del Ejecutivo afirmó que sólo es "politiquería" de organizaciones que eran "alcahuetas" de los corruptos.