Justifica diputada videos sexuales... 'soy prostituta'

Ciudad de México.- María Clemente García, diputada de Morena, explicó que sube videos pornográficos a sus redes sociales porque se dedica al sexo servicio y nadie la puede criticar por ello, porque es su empleo.

El fin de semana la legisladora dio a conocer videos pornográficos, por lo que ha recibido críticas de legisladores.

Teresa Castell, diputada del PAN, ya presentó una queja en el Comité de Ética de la Cámara de Diputados.

"Yo tengo derecho a la libre autodeterminación de mi cuerpo y al libre desarrollo de mi personalidad, nadie puede regularlo", dijo.

Señaló que no tienen por qué acusarla de pornografía, porque ella la produce y le pagan por ello.

- ¿No te alcanza el salario de diputada?, se le preguntó.

"Es que siempre me he dedicado a esto. Los demás diputados son administradores, tienen empresas. Patricia Armendáriz, ¿por qué no renuncia al consejo de administración de sus empresas? ¿A ella tampoco le alcanza? ¿Por qué sigue trabajando?

"En el PAN, ¿cuántos abogados hay? Siguen despachando en sus despachos; siguen yendo a sus ranchos, los que son campesinos. ¿Yo por qué no voy a seguir trabajando?", cuestionó.

Agregó que cuando todos los diputados renuncien a sus trabajos y actividades comerciales, y dejen de producir dinero en otro lado, ella hará lo mismo.

"Si ellos pueden trabajar en sus oficios y profesiones lo siento, mi oficio es ser puta y tengo derecho a ser puta", dijo sin tapujos.

Anunció que mañana dará a conocer una iniciativa para que sea regulado el trabajo sexual. Señaló que aquellos que se dicen de izquierda, socialistas y estar del lado de los trabajadores, deben apoyar su iniciativa.

"El trabajo sexual es trabajo y merecemos estar regulados en la Ley Federal del Trabajo, porque el trabajo sexual, que es mamar pitos y compartir nuestro cuerpo de manera sexual con quien nos pague, ese es nuestro trabajo y tenemos que tener derechos sociales por la fuerza laboral.

"Lo siento, el trabajo sexual es trabajo y es una fuerza laboral que en México no es reconocida y no tenemos derechos laborales, y se están violando nuestros derechos humanos", indicó la diputada que representa a la población transgénero.

Precisó que su trabajo sexual no ha afectado la labor legislativa ni ha utilizado reuniones ni instalaciones parlamentarias.

"El Canal del Congreso no va a grabar mi vida personal", agregó.

También explicó el motivo de por qué se peleó este martes con la diputada Cecilia Márquez en el Pleno.

Hacia el final de la sesión, la diputada María Clemente García aventó al suelo pertenencias de su compañera de bancada.

Las legisladoras morenistas discutieron y hasta ellas llegó el vicecoordinador Leonel Godoy para evitar que subiera más de tono la discusión en el Pleno, que empezaba a llamar la atención.

En la discusión, García le dio un beso a Godoy y Márquez salió apresurada del Pleno.

María Clemente García explicó que reclamó a Cecilia Márquez que se sentara en su lugar y exigió a Godoy que se respete el reglamento de la bancada, ahora que están muy estrictos con ella.