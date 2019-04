Justifica millones Magistrado cesado

Ciudad de México.- Un magistrado federal destituido por supuestamente no declarar depósitos de origen no identificado ofreció una explicación para su enriquecimiento inexplicable: un crédito hipotecario.

Se trata de Freddy Celis Fuentes, uno de los tres Magistrados del único tribunal colegiado de circuito de Campeche que fueron sancionados de manera simultánea el pasado 13 de febrero por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), primera sanción impuesta durante la presidencia del Ministro Arturo Zaldívar.

A Celis le imputaron depósitos por 3.8 millones de pesos, pero al menos 2.8 millones de ese monto fueron por un crédito hipotecario que el ex Magistrado y su esposa firmaron con Banorte en 2012.

Días antes de la resolución del Pleno de la Judicatura, Celis entregó al órgano de administración judicial un informe del director hipotecario de Banorte, que acreditaba el monto que el banco le prestó para comprar un departamento en el condominio Anthea en Mérida.

"El informe no fue tomado en cuenta en la resolución impugnada", afirmó el Magistrado en el recurso de revisión que presentó ante la Suprema Corte de Justicia, a la que pidió revisar el video de la sesión del CJF en la que se aprobó sancionar a varios integrantes del tribunal, con voto en contra de la consejera Rosa Elena González Tirado.

David Barredo, el otro Magistrado destituido, solicitó a la Corte requerir informes sobre las visitas que hizo el CJF al tribunal en Campeche entre 2010 y 2016.

Durante ese lapso de tiempo repetidamente se pidió crear un nuevo tribunal colegiado para ese circuito porque era imposible sacar todos los asuntos en uno solo con la rapidez requerida.

Barredo solicitó a la Corte tomar en cuenta las "salvedades" que los consejeros de la Judicatura, Jorge Cruz Ramos y Martha María Hernández, manifestaron durante la sesión en que se aprobaron las sanciones.

El rezago acumulado fue otro de los argumentos del CJF para desintegrar al tribunal colegiado, pues a Celis y Barredo se les imputó "notoria ineptitud" por la tardanza para dictar sentencia en 241 amparos, mientras que su colega Jesús Ortiz Cortez fue suspendido sin goce de sueldo durante seis meses por retraso en 46 sentencias y "falta de respeto" a una oficial del tribunal.

Desde febrero, el tribunal colegiado, última instancia de casi todos los juicios que, en todas las materias, se desahogan en Campeche, está integrado por el Magistrado Mario Toraya, y por dos secretarios en funciones de Magistrados.

Además de los Magistrados, fueron destituidos la secretaria de tribunal, Karen Valdés Gómez, por recursos no justificados de 221 mil pesos y omisiones en su declaración, y el actuario Juan Carrillo Góngora, quien recibió 573 mil pesos en cuentas propias y de parientes.