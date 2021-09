Justifican freno a migrantes: es para cuidarlos del crimen

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la contención que realiza su Gobierno a migrantes que buscan llegar a la frontera es para cuidarlos de la delincuencia organizada que hay en el norte del país.

"Si nosotros permitimos que transiten al norte de nuestro País para cruzar la frontera, estamos corriendo riesgos, muchos riesgos. Acabamos de rescatar, no sé si Marcelo nos puede hablar de eso, un grupo muy grande de migrantes en el norte que estaban prácticamente secuestrados.

"Entonces no queremos y no deseamos una desgracia, entonces, en el sur no hay la delincuencia organizada que se tiene lamentablemente en el norte, aunque también acabamos de rescatar en Tenosique a migrantes que tenían secuestrados", dijo en conferencia matutina.

El Mandatario federal indicó que el jueves se realizará una reunión de alto nivel entre Estados Unidos y México en la que se abordará el tema migratorio para que inicie una etapa nueva.

"El jueves va a haber una reunión de alto nivel, que va a encabezar por parte nuestra Marcelo Ebrard, en Washington, y se va a tratar este asunto, yo espero que haya una respuesta, ya que se inicie una etapa nueva, porque históricamente se ha llevado a cabo solo lo de limitar, estar conteniendo el flujo migratorio.

"Nosotros lo hacemos, y eso es muy importante, ojalá se comprenda, lo hacemos no solo porque no se puede abrir la frontera y que pasen libremente todos, porque sería violar nuestras leyes, pero no solo es eso, es que tenemos que cuidar a los migrantes, aunque resulte paradójico", señaló.