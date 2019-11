La Auditoría Superior descubre dos plantas 'fantasma' de Pemex

Pemex tiene al menos dos plantas que forman parte de la cadena de producción de derivados del etano que no tienen operaciones, una desde hace tres años y otra desde hace 23 años, señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La falta de gas natural por parte de la propia producción de Pemex ha generado un deterioro de los activos en la cadena de etileno por 4,820 millones de pesos (mdp) durante 2018, elevando los costos en 21.9%, dice un reporte del ente auditor.

Esta situación también ha impactado a otra de las filiales de la compañía, Pemex Fertilizantes, que tampoco ha contado con el amoniaco para elaborar productos y que mantiene paradas las plantas de Fertinal , uno de los complejos adquiridos en la pasada administración, y que está bajo investigación.

Plantas fantasma… y con trabajadores

El órgano auditor estudió 18 plantas pertenecientes a Pemex Etileno (PETI), una filial de la petrolera nacional que se reincorporó a Pemex Transformación Industrial (PTRI) este año, de las que 10 se dedican a procesos productivos y ocho a servicios auxiliares. De estas unidades, existen dos que llevan sin operar por años, y ambas dentro del Complejo (CP) Morelos, ubicado en Veracruz.

“Planta de Acrilonitrilo del CP Morelos: En la inspección física del 24 de junio de 2019, se observó que la planta está fuera de operación y con el 'Dictamen técnico de factibilidad de operación o de improductividad', de abril de 2019, autorizado por el director general de Pemex Etileno, se constató que la planta se determinó como 'un activo improductivo', es decir, dos años siete meses después de su salida de operación (septiembre 2016)”, dice el informe de la ASF, publicado la semana pasada dentro de la segunda entrega de la Cuenta Pública de 2018.

Y, sin embargo, la planta cuenta con una plantilla de 60 empleados, de los que sólo tres trabajadores de confianza llevan las tareas para descontaminar la unidad para su desmantelamiento, pero de los otros 57 empleados sindicalizados no se pudo constatar sus tareas, dice la Auditoría.

“35 trabajadores sindicalizados continúan efectuando la limpieza y recorridos para evitar retiros de material; sin embargo, no proporcionó ningún programa de actividades al amparo del cual se realizan los trabajos, tiempos previstos para su ejecución y personal requerido; además, de 22 personas no se indicaron las actividades que desempeñan”, dice el informe.

El Complejo Morelos cuenta también con una planta dedicada a la producción de propileno que llevan sin operar 23 años.

“Planta de Propileno del CP Morelos: Con la inspección física realizada el 24 de junio de 2019 y el ‘Dictamen técnico de factibilidad de operación o improductividad de la Sección de Reacción de la Planta Propileno del Complejo Petroquímico Morelos’, se constató que la planta se encuentra fuera de operación, desde el 26 de julio de 1996, por lo que dicha planta se puso a disposición de la Subdirección de Administración Patrimonial (SUAP), para su desincorporación”, explica la ASF.

Tanto en esta unidad, como en la de acrilonitrilo, Pemex aseguró que se encontraba en el proceso para su desincorporación, pero en ningún acreditó las acciones encaminadas a esto, dice la Auditoría. Expansión consultó a Pemex sobre la información de la ASF, pero declinó realizar algún comentario para esta nota.

Pierden valor

La inspección a las instalaciones de CP Morelos y en Cangrejera, también en Veracruz, llevó a la identificación de más equipo sin usar por parte de Pemex. La ASF señala cinco circuitos de tuberías fuera de operación desde 2012 y que no cuentan con un estudio sobre el uso que se les dará en el futuro, o su desincorporación.





Lo Último

“A la CDMX le urge gobernar a través de instituciones sólidas”: Ricardo Pascoe

El luto de los LeBarón: emotivas despedidas y exigencias de justicia

INE va con diputados a gestionar presupuesto; le reclaman altos salarios

Sicilia insiste en llamado a AMLO: “Lo convoco a que hablemos en serio”





Además, existen tres compresores reciprocantes, un compresor centrífugo y una torre de enfriamiento fuera de operación. Estos equipos tienen un valor contable de más de 100 millones de pesos (mdp), según los registros mostrados por Pemex a la Auditoría. El ente tampoco pudo corroborar el avance de 23 obras y 15 proyectos de inversión por un monto de 2,111 mdp.

El reporte señala que PTRI no justificó los avances físicos financieros reportados en la Cuenta Pública 2018 de 15 obras por casi 1,006 millones de pesos y tampoco acreditó su conclusión ni capitalización o aplicación en el gasto, "aun cuando informó que están concluidos a diciembre de 2018”.

Los paros, también en fertilizantes

Los complejos petroquímicos de Pemex viven de una crisis de escasez de gas natural desde hace casi un lustro debido a la caída en la producción de este hidrocarburo por parte de la propia petrolera. La falta de materia prima para la producción de los derivados de la cadena de etano –una variante del gas natural- ha generado la subutilización de todas las plantas de Pemex Etileno. La filial pidió 1.28 millones de toneladas de etano en 2018, de los cuales sólo obtuvo 655,600 toneladas por parte de Pemex, y tuvo que importar 116,000 toneladas, con lo que las dos plantas de etileno de trabajaron a un 48.6% durante el año pasado.

“La baja producción de etileno (producto intermedio que alimenta los diferentes procesos productivos de PETI), generó, a su vez, la subutilización de las plantas de óxido de etileno y polietilenos", dice la ASF. El deterioro de las dos plantas de etileno y una de polietileno, que supuso una pérdida de valor de 4,820 millones de pesos, impactó en un incremento de 21.9% en el costo de lo vendido y el resultado de operación de PETI continúo siendo negativo. "Por lo que se concluye que la estrategia de importar etano para abatir el desabasto por PTRI de dicha materia prima, siguió siendo insuficiente”, agrega el documento.

La Auditoría recuerda que, incluso si se lograra aumentar la producción en el corto plazo, Pemex debe privilegiar este incremento al enviar la materia prima al complejo de Etileno XXI, derivado del acuerdo firmado por ambas compañías desde la construcción de esta planta, que pertenece al consorcio Braskem-Idesa.

Pemex no ha realizado inversiones dentro de Pemex Etileno en los primeros nueve meses del año, a pesar de tener presupuestado 300 mdp para este año, según registros de la compañía en su reporte al tercer trimestre de 2019.

Esta falta de gas natural también ha afectado al negocio de fertilizantes de Pemex, que se encuentra bajo investigación por las compras de dos plantas que la propia ASF ha cuestionado desde hace años, y por la que están en la mira de la justicia empresarios y ex funcionarios de Pemex.

Las plantas 4, 5, 6 y 7 del complejo de Cosoleacaque están sin funcionar. Esto mantiene parada a Fertinal, una de las compras cuestionadas dentro de Pemex Fertilizantes, a pesar de los cuantiosos recursos invertidos desde su adquisición en 2015.

“En la planta de amoniaco 4, la compañía contratista no cumplió con terminarla. Está incompleta. En la planta 5, las refacciones no fueron las adecuadas y, por lógica, no va a producir hasta que se le ponga las refacciones adecuadas. Y las plantas 6 y 7 no producen por falta de gas”, explica una fuente al interior de Fertinal, que habló bajo condición de anonimato, en referencia a Cosoleacaque.

Pemex había señalado parte de estas complicaciones en sus plantas dentro de su reporte anual de 2018, aunque esperaba ponerlas en marcha en el segundo trimestre. Pero las situaciones de Fertinal ni Cosoleacaque no ha cambiado hasta la fecha, asegura la fuente consultada.

Las estadísticas de Pemex al tercer trimestre del año muestran que no habido producción de amoniaco en lo que va de este año; mientras que este año ha invertido 1,100 mdp en Pemex Fertilizantes, aunque sólo tenía autorizados 500 mdp, según cifras de su reporte financiero.

La actual administración de Pemex se aferra a que el aumento de la producción de petróleo en este sexenio, que esperan pase de 1.7 millones a 2.6 millones de barriles promedio diario, ayude a poner en marcha tanto la cadena de etileno como de fertilizantes.

Con información de Expansión