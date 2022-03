La carta que Andrea le escribió a su violador

Reforma

Ciudad de México.- "Recuerdo querer arrancarme la piel porque tallarme el cuerpo con todas mis fuerzas no fue suficiente para dejar de sentirme tan sucia".

Así leyó Andrea la carta que le escribió a su violador, su novio, tras permanecer años callada por miedo y luchar contra la depresión y la ansiedad.

"Recuerdo esa noche con tanto dolor en la que pasé de ser tu novia a ser tu juguete sexual. Recuerdo las palabras quiero probar tu umbral de tu dolor. Recuerdo decirte que no y haber sido ignorada. Recuerdo mirarte a los ojos y no reconocer a la persona enfrente de mí", expresó.

"Recuerdo decirte que me estabas lastimando y tu respuesta haya sido detenerme más fuerte, someterme y forzarme. Recuerdo sentir tu peso encima de mí y no ser capaz de moverme, pensar y mucho menos de pedir ayuda".

En redes sociales, la joven narró que tapaba sus moretones con maquillaje y aguantó los sangrados que le causó su agresor.

"Nunca vas a entender lo que es levantarse y tener que tapar tus moretones con maquillaje, lo que es querer gritar, pero tu cuerpo paralizado no te deja, lo que es ir al baño y notar sangre en todas partes, que duela limpiarte, vestirte y caminar", dijo.

En su carta, Andrea manifiesta a su violador que le quitó la libertad de decidir sobre su propio cuerpo y la rompió de la peor manera.

"Viví años anestesiada, aprendí a callarme, a sentirme chiquita, a no volver a decir que no por el miedo que me volvieras a lastimar. Aprendí a creer que la exagerada era yo, vivir ahogada en un vaso de agua", señaló.

Andrea contó que en algún momento su carpeta de investigación llegó a un juez, pero el caso fue desestimado y de víctima pasó a ser acusada.

"Después de casi dos años de haber presentado mi denuncia, después de pasar horas en el MP narrando una y otra vez las peores noches de mi vida, de aguantar incontables peritajes, exámenes médicos, valoraciones psicológicas, de haber sido llamada mentirosa, ardida, desequilibrada, exagerada y mil cosas más, después de vivir la triste realidad de la justicia en México, su sistema lleno de trabas, irregularidades y corrupción, un sistema en el que al fina la única acusada termina siendo la víctima", narró.

La joven dijo que después de haber contado su historia, un magistrado, en menos de 24 horas de conocer su caso, decidió dejar en libertad a su agresor porque el hecho de no denunciar en las primeras 48 horas y tardarse dos años.

"Por el hecho de que yo fui a tu casa ese primer día que me violaste porque tuvimos una relación y fuimos novios, porque a pesar de tener fotos de mis moretones, tal vez para él no hay evidencia suficiente", detalló.

"A sus ojos tengo un problema de adicción por internarme en una clínica, y porque tal vez mi estrés postraumático diagnosticado por más de 10 personas no fue causado porque tú me violaste, sino porque tal vez otra persona me violó".

La joven termina diciendo que ya no se quiere esconder y sentir vergüenza.

"Hoy decido contar mi historia, hoy decido dejar de esconderme y hoy decido ponerme a mí primero", expresó.

"Las parejas, los novios y los familiares sí violan".