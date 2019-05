La conducta individual no daña el prestigio del Senado: Monreal

Ciudad de México— Ricardo Monreal dijo que que el Senado no tiene alguna responsabilidad por el concierto en el Palacio de Bellas Artes en honor de Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo.

Aseguró, en alusión al senador Rogelio Israel Zamora, que la participación de un legislador en la organización del evento religioso en un espacio público no involucra ni responsabiliza a la Cámara alta.

"Pues yo no creo. Creo que el hecho de una conducta de uno de sus miembros, el Senado, como institución, no puede salir embarrado, no creo en eso pues. Creo que la conducta individual no daña el prestigio del Senado", aclaró el coordinador de los senadores de Morena.

En entrevista, consideró que debe respetarse la ley y profundizar en cómo se dio la autorización del uso de Bellas Artes.

"No tengo elementos para poder cuestionar o defender una posición, no los tengo y no quiero aventurarme, pero hay que cuidar mucho siempre la ley, hay que respetar siempre la ley", apuntó.

Sobre la presencia del presidente del Senado, Martí Batres, en la presentación de la obra El guardián del espejo, comentó que debió por su gusto por la opera.

"Es un hombre con cultura y a lo mejor él lo orientó ir a la ópera", indicó.

El evento El guardián del espejo cfue difundido en redes sociales y espectaculares como un homenaje a Naasón en su jubileo, y el programa de mano incluyó el correspondiente logo.

El senador Rogelio Israel Zamora hizo las gestiones ante el INBA para la renta, a nombre de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM), ligada a La Luz del Mundo, y por la cual se pagaron 185 mil 413 pesos.