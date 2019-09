La delincuencia no se termina por decreto: abogados

Ciudad de México. – “Las reformas constitucionales en materia penal nunca servirán para abatir los altos índices delictivos, ni tampoco para mejorar la calidad de justicia que se imparte; el Poder Judicial y los abogados litigantes constituyen el binomio para mejorar el buen desarrollo de la justicia, pero no para prevenir delitos”, afirmó Alba Flores Domínguez, presidenta de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam).

Al clausurar los trabajos del Congreso Nacional sobre Reformas Constitucionales, celebrado en la sede de la Cámara de Diputados de San Lázaro en esta ciudad, Alba Flores señaló que “la delincuencia no se termina por decreto ni con el endurecimiento de las sanciones o el incremento de los delitos con prisión preventiva, sino con políticas públicas donde la educación, el empleo, vivienda y el desarrollo social respondan a las necesidad básicas de las personas”.

“Los abogados tenemos un papel importante en el desarrollo social, porque con nuestro trabajo se mejora la calidad de justicia que se imparte en los tribunales, por eso es que continuamos demandando apertura para los procesos de capacitación y actualización que se tiene por parte de la estructura judicial en todo el país”.

Por su parte el presidente del Consejo Consultivo, Juan Francisco Alcaraz García, señaló que la colegiación y certificación obligatorias que se habían planteado como una iniciativa en la pasada administración, nuevamente se están analizando por parte del Senado, por lo que demandó que en su integración, discusión y posible aprobación no se contemplen intereses personales y de grupo, ni promover entes certificadores, sino que se respete la autonomía y libre determinación de los colegios de abogados de todo el país.

En su intervención, Juan Carlos Sánchez Magallán, presidente del Congreso Nacional de la Abogacía, afirmó que la legitimación necesaria para modificar nuestra constitución no se logra únicamente contando con la mayoría calificada o absoluta de las cámaras y las legislaturas de los estados, ya que es más importante la socialización que se realice y la efectividad que represente para las personas.

Durante el desarrollo del Congreso se contó con la participación de destacados juristas, académicos, líderes de opinión y representantes de las cámaras, como el caso del senador Rubén Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación, quien en su intervención señaló que el proyecto de becar a los estudiantes de nivel primaria, secundaria y preparatoria busca propiciar que los educandos continúen asistiendo a las escuelas y terminen su preparación, porque es el único camino confiable que debemos transitar -dijo- para aspirar realmente a mejorar la calidad de vida de todas las familias del país.