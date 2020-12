La epidemia no ha acabado: Gatell

Jorge Ricardo/ Reforma

Ciudad de México.- Tras la aplicación de la primera vacuna contra Covid en México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, alertó a la población a no confiarse, pues dijo que nadie sabe cuánto durará todavía esta pandemia.

"La epidemia no ha acabado y la epidemia no acabará hoy ni mañana 25 en la mañana de 2020. No se puede precisar cuánto tiempo durará esta epidemia para la humanidad, tenemos que tenerlo claro", afirmó.

"También en México podríamos pensar en unos horizontes de tiempo, quizás todo el 2021 vamos a estar en todo el empeño de vacunar y también en el empeño de estar controlando la epidemia".

Por eso, pidió a la población que contribuya quedándose en casa cuando no es indispensable, manteniendo la sana distancia, usar cubrebocas, lavarse las manos y acudir tempranamente a atención.

"Queremos reducir mortalidad", confió.

Invitó a vacunarse "voluntariamente" y alertó contra lo que, dijo, seguirá como distorsión de información.

"En 2021 estaremos enfrentando todavía momentos de incertidumbre y confusión y a veces todavía de distorsión de la información".

"Las vacunas han sido el instrumento más efectivo de la salud pública, es un mecanismo de protección específica. Las vacunas son seguras, las vacunas se prueban cuidadosa rigurosamente en México y en el mundo", agregó López-Gatell.