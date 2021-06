La estafan en restaurante, la obligan a pagar $1,540 por hamburguesas

Ciudad de México.- Una mujer denunció que en este restaurante de Ciudad de México le cobraron mil 540 pesos por tres hamburguesas y un refresco, lo que consideró una estafa.

Escribió textual:

Desafortunadamente el día de hoy fuí víctima de una estafa y pues les comparto esta mala experiencia, por si llegan a esta terraza en el zócalo capitalino, mejor se retiren y eviten a este tipo de estadores...

Esto me sucedió en el piso 6 del monte de piedad no. 11, en un edificio situado a un costado del zócalo en el centro de la ciudad y que según se llama "Mirador del zócalo" para empezar los costos son exagerados pero en fin...lo acepte...

ya que sabemos que en ese tipo de lugares es lo que cobran, todo estuvo bien hasta que pedí la cuenta, mi cuenta inicial era de 850 pesos que de la nada en la cuenta de consumo era de 925 y ya con su servicio el total era de 1,540 Pesos, obviamente le pedí al mesero que me explicara el porque de esa cuenta, me dice que va incluída la propina, un cobro de hoss y un cover por persona, y pues le leí inmediatamente que en la ley del consumidor data que ningún establecimiento puede exigir una propina de ningún tipo de porcentaje, ya que la propina es voluntaria, y lo de su cover en ningun lado estaba mencionado dicho cobro, obviamente me aferré argumentandole que no le iva a pagar más que mi consumo, a lo que el mesero se puso tan intimidante ,al punto de que casí estaba encima de mi, estuve en total desventaja ya que iva a acompañada solo de mis hijos y pues si te intimidan porque cuando le empecé a reclamar al mesero de la nada aparecieron 4 hombres más, no pagué lo que querían que les pagará, obvio y de hecho solo iva a pagar mi consumo, pero se pusieron algo pesados conmigo y temí por la integridad mía y de mis hijos ya que en la parte de abajo de este edificio se observa gente muy fea que obvio estan coludidos con ellos, cuando le pedí la cuenta para sacarle foto me la negó y pues claro por obvias razones, pero pude tomarle la foto... curiosamente intenta goglear el lugar y no lo encuentras por ningún lado, los meseros no portan uniforme, estan vestidos de una manera tan común que pasan desapercibidos, en ningun momento dudé de la calidad del servicio ya que que es un lugar acogedor no se ve de mala muerte pero en fin las apariencias engañan, obviamente interpondré mi queja en la profeco, pero si ustedes llegan a encontrar este lugar, omitanlo inmediatamente...