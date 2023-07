La gira de Adán: El viacrucis por los favores

Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, México.- Doña Carmen acude a la asamblea de Adán Augusto López para hacerle la misma petición que a otros políticos: ayudar a su comunidad, Nueva Loría, a construir su vivienda con lámina y concreto.

En esa pequeña comunidad apenas viven 240 personas, unas 60 familias, pero la mayoría vive en las tradicionales casas mayas, hechas de huano y bejuco, pero en temporada de lluvias no resisten.

Solo ha escuchado hablar del ex Secretario de Gobernación en la televisión, pero hace unos días morenistas visitaron su poblado para pedirle juntar a la gente y llevarla al centro de Felipe Carrillo Puerto, pues, le aseguraron, éste será "el bueno para la Presidencia" y podría ver cumplido su sueño.

Así que reunió, con otras vecinas, a 25 personas, a quienes debió enlistar en una hoja que le dieron los organizadores, titulada "Proceso de Definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación", además de poner el nombre y teléfono, así como con su propuesta por escrito.

"Con otros gobiernos a unos les pusieron láminas, pero sólo unos cuantos. Sí hace más calor con láminas, pero aguantan a la lluvia. Mire, yo tengo muchos males, estoy tomando medicina para el cáncer de un seno, tengo algo en la pierna, así que tengo muchas cosas, menos vergüenza, para venir a pedir ayuda. Yo ni conozco a este señor, sí lo he visto en la tele; dicen que es el bueno y que está cerca de López Obrador, sí nos puede ayudar", afirma.

Entre las decenas de personas que llegaron dos horas antes al centro del municipio, para entregarle una petición al morenista, está Elena, una mujer que asegura que en el hospital le pidieron hacerse por fuera unos estudios, para saber porqué se siente mal, pero le cuestan 4 mil 500 pesos, y no tiene trabajo ni quién pague por ella.

Lleva una carta a ver si el aspirante la recibe y se la da a la Gobernadora Mara Lezama o al Presidente, quien, dice, escuchó en las noticias que promete que ya nadie se quedará sin atención médica ni pagará por los servicios de salud.

María aguarda bajo los rayos del sol la llegada de López, asegura que ella le va al que quede, porque es morenista de corazón, pero lo importante es que el que sea el candidato "siga el ejemplo del Presidente".

"El candidato que se quede tiene que hacer más cosas, aquí nos falta luz, agua, Felipe ha crecido mucho, yo vivía al final y ya quedé en medio, pero no tenemos servicios. Que el nuevo Presidente le diga a la Gobernadora, Presidencia Municipal, que trabaje en eso", demanda.

En el kiosco municipal, Bartolomé, sacerdote maya, y Cornelio, comandante religioso, reciben a Adán Augusto López para hacerle un ritual antes de arrancar su asamblea. Le esparcen agua bendita del Santuario de la Cruz Parlante, imagen que represente para los mayas el símbolo supremo de lo sagrado. "Es la intermediaria entre Dios y los hombres", dicen.

Por ello, están seguros que el agua servirá para darle salud, fuerza en la política y voluntad para trabajar por los pendientes que tiene el País, hasta los que podrían parecer mínimos.

También le dan de beber vino de balché, elaborado con un árbol, que para los mayas es sagrado y significa resistencia.

"No sé como se llama él Adán López, creo, pero llega a esta tierra de los mayas por algo, para que con la ayuda de Padre Dios nos ayude a mejorar, aquí tenemos muchas necesidades", dice Bartolomé con su español cortado.

Mientras el aspirante presidencial decide no subir al templete y colocarse en medio de la sillería para estar en medio de la gente y presumir el trabajo de Andrés Manuel López Obrador, Cornelio recalca que el Presidente sí les ayuda, pero ante tantas necesidades es "una partecita, muy poquito".

"Sí nos da un dinerito, pero no alcanza. A los mayores de 65 queremos que nos ayude con un trabajo aunque sea en la casa. También aquí hay mucho discapacitado. En el hospital no hay doctores, tampoco medicinas, los enfermos graves no alcanzan a llegar a Playa (del Carmen) o Chetumal. Esta semana se iba a morir mi hijo, milagro de Dios llegó. Los pueblos mayas ya no estamos tan olvidados, pero sufrimos", añade Cornelio.

A unos kilómetros de ahí, se construye el Tren Maya, al que los lugareños le apuestan traiga prosperidad.

"Uno viene a ver qué dicen, que darán a San Felipe, ni sé cuándo va a haber votación. Todos prometen mucho, dicen que el tren va a traer más trabajo, más luz, más dinero, estamos creyendo que sí, pero por aquí pasan muchos prometiendo cosas", agrega Don Fernando, un hombre de 60 años que espera la salida del aspirante para saludarlo.

El ex Secretario trae consigo datos de beneficiarios de los diversos programas en esa comunidad, y aunque oficialmente la Oposición no se ha manifestado por desaparecerla programas sociales, él advierte que si llegan "los conservadores" eso pasará.

"¿Y saben qué andan diciendo los de la Oposición? Ahora que ya se va Andrés Manuel de la Presidencia, se va a acabar la pensión universal para los adultos mayores", asegura.

Adán deja esta comunidad con la promesa de regresar en menos de un mes -antes de que se aplique la encuesta para definir al candidato presidencial- y seguir recogiendo sus propuestas.