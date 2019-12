La inseguridad empeoró porque antes trabajaban para la delincuencia: AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó un recorrido en tres estados de la República a través asambleas ejidales.

Uno de los programas estrellas de AMLO es “Sembrando Vidas”, mismo que a pesar de las promesas que ha hecho el presidente, no ha permeado la explotación y desigualdad que prevalece en el campo.

En contraste, en el marco de las asambleas, el mandatario aseguró que “ahora se sabe que los encargados de seguridad estaban trabajando para la delincuencia y que eso fue lo que ha empeorado la situación en el país".

Igualmente, señaló que cuando no existe una frontera clara entre la autoridad y la delincuencia, no hay remedio. Agregó que el cambio para definir bien la frontera es poner orden y confiar en que se va a lograr la paz, en que ya no habrá complicidad.

Andrés Manuel López Obrador visitó el Ejido Nuevo Francisco de León, Ocosingo, Chiapas para dar seguimiento a "Sembrando vidas"(Foto: Presidencia/ Cuartoscuro)

“Como antes sucedía” fue el principal argumento del presidente para subrayar en su mitin que los problemas que permanecen en su administración, son consecuencia de administraciones pasadas.

En relación al tipo de producción que se genera tanto en Tabasco, Chiapas y Veracruz, López Obrador refirió que se debe sembrar maíz, pues sin él no hay país, ni pozole.

Al presentarse entre campesinos y ejidatarios de los estados mencionados, AMLO subrayó que su mandato no servirá a la criminalidad, haciendo referencia a la detención de Genaro García Luna y al proceso que lleva en Estados Unidos por sus supuestos nexos con el crimen organizado.

Por ello, confío en que su gobierno podrá garantizar la paz y la tranquilidad en el país al no existir complicidad entre autoridades y delincuentes.

El actuar con rectitud es uno de los ejes que el presidente considera primordiales en la administración que actualmente atiende.

Por otro lado, la recuperación del campo a través del programa “Salvemos vidas” hasta el momento ha demostrado ser insuficiente ante las demandas de los grupos campesinos, toda vez que éstos exigen mejorar las condiciones del sector.

Hasta el momento las políticas públicas y el presupuesto aprobado para el sector en México a lo largo de 2020 parecen insuficientes.

“Sembrando Vidas” se implementó en 2018 con el objetivo de apoyar a pequeños productores del campo a lo largo de diecinueve estados, sumando un aproximado de 400,000 productores originarios de Tlaxcala, Yucatán, San Luis Potosí, Durango, Chihuahua, Veracruz, por mencionar algunos de los incluidos dentro del programa.

Para el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, el programa significa la reactivación del campo y la dedicación al trabajo de la tierra. “Sembrando Vidas” se enfoca en el rescate del campo, en el apoyo a productores y en promover la autonomía alimentaria a través de la agricultura familiar a pequeña escala, además de reducir las emisiones de carbono para evitar quemas agrícolas.

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador en Sembrando Vida, Asamblea Ejidal, Ejido Nuevo Francisco de León, Ocosingo, Chiapas (Foto: Presidencia/Cuartoscuro)

Para ello el programa se presenta ante asambleas ejidales y comunitarias a manera de invitación, en la que se le da prioridad a la participación de mujeres, así como a los campesinos que cuenten con 2.5 hectáreas de tierra.

El Registro Agrario Nacional (RAN) señala que ejidatarios y comuneros son dueños de más del 51% del territorio nacional, donde se encuentran distribuidos 32,121 núcleos agrarios en los que viven más de 5 millones de mexicanos.

Sin embargo, el programa apunta a la ruptura con intermediarios, como lo son los relacionados a la asamblea ejidal, ello a través de depósitos bancarios directos que se les hacen a los campesinos de los que obtienen 5 mil pesos mensuales.

La inclusión de jóvenes y mujeres en la recuperación del campo es considerado por especialistas como una importante recuperación del campo que va de la mano con responsabilidad en materia social, ambiental y cultural.

En Ixtapangajoya, Chiapas, Andrés Manuel López Obrador asistió a la presentación de Sembrando Vida, Asamblea Ejidal, Ranchería Jana Primera Sección (Foto: Presidencia)

A pesar de ello, existen opiniones encontradas, como la del biólogo Raúl Banet, quien comenta que el programa podría ser un posible destructor de décadas de organización campesina tanto a nivel local como regional.

Si bien “Sembrando Vidas” ha contado con impulso y seguimiento por parte del ejecutivo, los campesinos continuan señalando carencias en materia de obras y servicios en diferentes comunidades como las de Tenango del Valle, Zampahuacan, Sultepec, Tejupilco, Santiago Tianguistenco y Malinalco, por mencionar algunas.

Al encabezar una de las asambleas ejidales López Obrador aprovechó para confirmar que no piensa reelegirse como presidente en las siguientes elecciones.





Fuente: www.infobae.com