La panza es primero; debemos ser autosuficientes: AMLO

Especial / Agencia Reforma / Al señalar que el modelo neoliberal abandonó al campo, el Presidente dijo que se debe lograr la autosuficiencia alimentaria y prometió apoyos a comuneros y productores

Zapotlanejo.— El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este viernes contra los tecnócratas que dejaron el campo en el abandono y llamó a reactivar la producción para el autoconsumo, como estrategia para tratar de frenar el precio en los alimentos básicos y disminuir la dependencia de las importaciones.

Durante la segunda de cinco reuniones regionales que sostendrá con agrónomos de todo el país, el mandatario alertó sobre los efectos económicos de la guerra entre Rusia y Ucrania, desatada -dijo- por el fracaso de la política, de la ONU y de las grandes potencias.

"Los tecnócratas del modelo neoliberal, cuando abandonaron el campo decían: no importa que no haya crédito, que no haya mecanización, que no haya fertilizante, que no haya comercialización de los productos, para qué fomentar el sector agropecuario, si en un mundo globalizado podemos comprar lo que necesitamos y hasta más barato", reprochó.

"Ahí está ahora lo que está pasando (con la guerra), es tengan para que aprendan, eso no, eso no funciona. La panza es primero, así decía el maestro Rius. No olvidar que debemos ser autónomos, independientes y autosuficientes en alimentos y en energéticos".

Acompañado del gobernador de Jalisco, el emecista Enrique Alfaro, López Obrador reconoció que es importante garantizar la producción con fines comerciales.

Sin embargo, consideró que es necesario asegurar, primero, lo que las familias mexicanas deben consumir.

"Que pequeños propietarios ejidatarios y comuneros nos ayuden sembrando, como siempre lo hacen, pero a lo mejor ahora pueden ampliar sus áreas de producción, hay que hacer esa campaña de producir para el autoconsumo", pidió.

"Hay que producir para el mercado, hay que producir para vender alimentos, pero empecemos por producir lo que consumimos, que se produzca maíz, frijol, arroz, trigo, leche, lo básico, las gallinas, los pollos, los huevos, lo que se necesite para la alimentación porque, también tenemos que prevenir, no sabemos cuánto tiempo pueda durar esta crisis que se produjo por la invasión de Rusia a Ucrania".

Previamente, la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, detalló que las Jornadas para la Producción de Autoconsumo buscan concientizar a funcionarios públicos, campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios sobre la importancia de dar prioridad a los alimentos.

"Esta es una extensión más del buen pensamiento y corazón de nuestro presidente, así como de él surgió Sembrando Vida, hoy, compañeras y compañeros, nos convoca a sembrar comida, sumemos desde todas las dependencias aquí reunidas, sembrar vida para tener comida", manifestó.

En su discurso, el presidente aseguró que su Gobierno tiene contemplado entregar apoyos y estímulos al campo, aunque no detalló los montos, las fechas, los mecanismos o las condiciones para hacer llegar el recurso.

También anunció que, a pesar de que ya no funciona como antes, Segalmex mantendrá el programa Precios de Garantía, para evitar que vuelvan los "coyotes" que se aprovechaban al actuar como intermediarios en la comercialización de los productos.

Ante agrónomos y técnicos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, el mandatario anunció que evaluará la posibilidad de expandir el programa de entrega gratuita de fertilizantes, como lo pidió el gobernador Alfaro.

"Estamos viendo cómo vamos a hacer llegar el fertilizante. Guerrero es el único estado donde se entrega. Tenemos el compromiso de entregar de manera gratuita todo el fertilizante a los productores, es decir, a todos los productores", informó.

"Ese programa ya se amplió a Puebla, a Tlaxcala, ya se amplió a Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Nayarit, pero ahora lo vamos a tener que ampliar también a otros estados, vamos a ver cómo le hacemos para que se cuente con el fertilizante".