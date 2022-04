La Pequeña Sofi, una historia de éxito chihuahuense

Ciudad de México-- En Chihuahua, un estado en donde las últimas cifras de desaparición infantil según la Organización de las Naciones Unidas lo colocan en tercer lugar en esta problemática, Sofía Jara Torres, mejor conocida como Sofi, compartió a través de El Diario, un consejo a todos los menores de su entidad “luchen siempre por sus sueños, con amor, todo se puede lograr”.

La Pequeña Sofi, de tan sólo 11 años de edad, es una niña dulce con muchos talentos, uno de ellos, la cocina, en donde siempre mostró un gran interés por preparar los mejores platillos y que actualmente comparte en televisión siendo parte de un programa a nivel nacional en donde lleva en alto el nombre de Chihuahua, de donde es originaria, para competir por el título de la mejor chef.

“Siempre mostró interés y su gusto en la cocina entonces sí, siempre imaginamos que algo así podía pasar pero no a esa magnitud, cuando la veo, claro que me siento muy feliz y muy orgullosa y mucha admiración hacia ella, siempre me enseña cosas, en preparación, de especias y así” narra en entrevista Nallely Torres, mamá de Sofía.

Nallely compartió la importancia de los valores familiares, pues describe a su hija como una pequeña cariñosa y muy apegada a su familia, apoyada en cada paso que da por su madre, su padre y su hermana, quien fue el impulso para que lograra entrar a dicha competencia; Sofí es una niña muy inquieta, dijo entre sonrisas.

Cuando Sofi no cocina está en la escuela, ella estudia el sexto año de primaria, contó a El Diario que su materia favorita es Artes y aunque no hay materia que no le guste, no disfruta tanto las que conlleven temas más complejos, sin embargo, la complejidad la plasma en los platillos que elabora cuando se encuentra en la cocina.

“Mi pasatiempo favorito es cocinar, pero además es dibujar, crear manualidades, me compraron pinturas entonces estoy pintando en cuadros o lienzos. Sí me gustaba la cocina, y jugar a cocinar con mis juguetes pero en un curso de verano de cocina, a los 7 u 8 años, algo así y así empecé, así me empezó a gustar mucho la cocina” contó Sofi.

La pequeña narra que disfruta cocinar en su casa, sobre todo, dijo, los postres, aunque uno de sus fuertes platillos es el sushi y la pasta con camarones o pollo; puede incluso ser una pizza o unas donas para el final.

“El amor es todo, es cómo lo preparas, con qué ánimo lo preparas, la comida no te va a saber igual si no lo haces con amor y felicidad porque se lo vas a dar a tus familiares, yo no soy mucho de palabras, pero les digo que los quiero con la comida”.

Ante el estrés que implica estar en una competencia, cualquiera que esta sea, Sofi comparte que trata de ver los retos como una competencia para mejorar ella misma, intenta mantenerse tranquila imaginando que está cocinando para su familia, que es el núcleo de todo, se concentra y se olvida de la presión.

“Siempre escucho de los expertos, yo prefiero que me digan a que piensen que me tenían que decir esto o aquello, estoy muy chiquita y todavía no puedo tener todas las técnicas y todas las recetas, entonces yo escucho lo que me dicen y lo pongo en práctica” aseguró.

Con el sueño de ser una gran chef en su edad adulta, Sofi desea conocer “todas las maravillas del mundo” para seguir preparándose y aunque le encantaría llegar hasta Francia, platicó que le encanta la gastronomía de Chihuahua y prometió cocinar para este equipo, unas chuletas, unas discadas y unos montados.

“Yo quiero decirles a todos los niños de Chihuahua que no se rindan así como yo, yo nunca me esperé estar en una competencia en tele, y dije, no, ni al caso, yo les digo, vayan por sus sueños, si no se puede, vuélvanlo a intentar una vez y otra vez, porque de los errores se aprende” concluyó siempre amable.