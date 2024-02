La polémica entre AMLO y el NYT

No, por encima de esa Ley está la autoridad moral, la autoridad política, y yo represento a un País y represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral, no va a venir cualquier gente, que porque es el NYT, y nos va a poner, nos va a sentar en el banquillo de los acusados", respondió.