La reforma educativa se traducirá en educación de calidad: SEP

Ciudad de México.- El calendario escolar doble que existía, uno de 185 días y otro de 195, no estaba realmente ayudando a todo el sistema educativo nacional, explicó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.

En entrevista con Francisco Zea en Imagen Noticias, Moctezuma Barragán, destacó que había quejas sobre tener dos calendarios por lo que la dependencia a su cargo determinó elaborar solo uno de 190 días efectivos, por lo que todo lo demás que no sean clases no se va a contabilizar.

Al referirse al tema de la Reforma Educativa, el titular de la SEP manifestó que se busca lograr una educación de excelencia en donde se aspire a una mejora continua en el aprendizaje de los alumnos en su capacidad crítica y en la relación entre la escuela y la comunidad.

Enfatizó que se pondrá foco en todo un abanico de materias para el desarrollo no sólo no solo cognitivo si no también socio emocional y cívico, a fin de conseguir una educación de calidad.

Respecto a la equidad en los programas educativos, Esteban Moctezuma destacó que se atenderán las diferencias regionales y locales, a fin de que niñas y niños se identifiquen más con el contexto de la educación dentro del ambiente que ellos viven no como algo ajeno, el hecho de incorporar elementos regionales hace que se acerque la educación a la vivencia real.

El funcionario, enfatizó que las plazas para los docentes, no pertenecen a nadie y recordó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha dicho de manera muy clara que las plazas pertenecen al Estado mexicano.

En este sentido, aseguró que la SEP trabaja para que la asignación de plazas sea a la vista de todo mundo y que cumpla con los objetivos de transparencia que están marcados en la constitución y en la equidad sistemas públicos equitativos.

Finalmente, Estaban Moctezuma aceptó que existe un retraso en la entrega de libros de texto gratuitos, aunque explicó que existe un nuevo sistema implementado por la SEP a través del cual se han logrado ahorros importantes.