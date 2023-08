La violencia de género... ¿sólo de mujeres?, pregunta AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó la semana para señalar que magistrados y consejeros electorales alteraron sus expresiones para acreditar violencia de género en contra de la aspirante de Oposición, Xóchitl Gálvez.

Pero el cuestionamiento cobró relevancia cuando el Mandatario cuestionó si esas alteraciones no son un tipo de violencia en su contra y si la violencia política en razón de género solo aplica para mujeres.

"¿Por qué están retorciendo mis palabras y, desde luego, destruyendo la ley? ¿Qué autoridad moral tienen estos señores? ¡Cómo se atreven! Si fuesen gente con principios, con ideales, deberían de estar renunciando, ofreciendo disculpa y renunciando.

"Saben que me sancionan porque supuestamente hay una ofensa, malicia efectiva; la malicia efectiva es de ellos. Y también una pregunta: ¿En todo lo que me dicen a mí no hay violación de género? ¿O el género es nada más femenino?", cuestionó.

El Presidente también se lanzó contra el juez federal Martín Santos Pérez, quien concedió una suspensión provisional a Gálvez, luego que el Presidente difundió información sobre los ingresos y hasta declaraciones fiscales de sus empresas.

"Por cierto, hoy le voy mandar la carta a los jueces y al Consejo de la Judicatura sobre esto, no se la voy a dejar pasar a este juez que tiene un historial de protección a delincuentes de cuello blanco y a potentados", denunció.

Desde Palacio Nacional, López Obrador apuntó también contra la consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas del INE, quien recopiló sus dichos contra Gálvez.

¿Quién tergiversó esto, el INE o el Tribunal?, preguntó el Presidente.

"El INE, Claudia Zavala, la Comisión de Quejas del INE, fue la que hizo la síntesis, la presentó a discusión, y la votaron en la Comisión de Quejas y se fue al tribunal, y esa fue la prueba.", respondió el Vocero Jesús Ramírez Cuevas dando pie a un diálogo entre ambos.

¿Y el texto quién lo envió?, insistió López Obrador.

"La Comisión de Quejas del INE, Claudia Zavala, que elaboró el dictamen", les respondió el Vocero.

¿Y de qué partido?, inquirió el Mandatario.

"Del PAN", gritó uno de los asistentes a la mañanera.

"Ya estaba (Zavala) con Lorenzo (Córdova)", añadió el Vocero.

Pero ¿cómo los Magistrados no revisaron?, cuestionó el Presidente.

"Y los otros consejeros del INE tampoco lo revisaron. Ya está reconociendo el Tribunal que no son literales las citas, que son interpretaciones, que hubo imprecisiones en el expediente".

"¿Y cómo van a reparar el daño?", cuestionó finalmente el tabasqueño.

La sentencia

En la sentencia del SUP-REP-272/2023 del Tribunal Electoral Federal del 31 de julio, aprobada en algunos rubros por mayoría de votos, se reproducen las frases contenidas en la resolución de la Comisión de Quejas del INE, en donde sintetizan e interpretan las expresiones del Presidente.

"En las conferencias de prensa matutinas celebradas los días 10 11 14 y 7 de julio se emitieron expresiones con elementos de género que, preliminarmente, pudieran dirigirse a la recurrente por el hecho de ser mujer y por tanto podrían tener un efecto diferenciado en las mujeres", dice la sentencia votada del tribunal, enviada a la Comisión para su valoración final.

La sentencia fue votada de manera no presencial, por métodos electrónicos y el ponente fue el magistrado José Luis Vargas, que tomó como base el acuerdo previo de la Comisión del INE.

En la página 19 de la sentencia se reproduce el cuadro con las frases analizadas en la resolución del 20 de julio de 2023, que originalmente no fueron consideradas como violencia política, pero luego de una impugnación de Xóchitl Gálvez, solo reenviaron para su revisión por la Comisión expresiones de cuatro de las siete mañaneras denunciadas.

"De conformidad con el estudio realizado a fojas 61 a 64 del ahora controvertido", en la página 19 de la sentencia del tribunal, y en el cuadro titulado "Expresiones del Presidente", se lee textualmente sobre la mañanera del 10 de julio: "Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto? La van a utilizar para engañar al pueblo".

Sin embargo, la expresión "por un grupo de hombres" no se encuentra en la versión estenográfica de esa mañanera.

Lo que dijo AMLO fue: "no es como en el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba, Diego, Fox, Salinas, etcétera, etcétera, etcétera, y los medios ya eligieron a la señora Xóchitl, eso ya está resuelto, esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba, el gerente del bloque conservador, Claudio X. González, y ya impusieron a la señora Xóchitl, y ya hay cargada o no se han dado cuenta, porque son predecibles y obvios. Entonces, acá es distinto, todavía falta ver quién va a ganar la encuesta".

También dijo "Xóchitl, que ya fue delegada precisamente en Miguel Hidalgo en Las Lomas, creo que ahí vive, la escogieron los que se sentían dueños de México porque quieren regresar por sus fueros, quieren seguir robando, nada más que eso está por verse. Entonces, la escogieron porque piensan que van a engañar".

Pero nunca señaló "grupo de hombres".

El 11 de julio la Comisión de Quejas del INE, instancia que resuelve sobre un dictamen sustanciado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE y que es el documento base de la sentencia del Tribunal, señaló en su acuerdo que el 11 de julio AMLO dijo que Gálvez era "un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando".

Lo que dijo AMLO ese día fue: "Es que la señora Xóchitl Gálvez pues es Fox, es Salinas, es Claudio X González, es Roberto Hernández. Entonces entran así, los imponen y entran atados de pies y manos. Son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía".

La expresión "pelele" en singular no está , ni tampoco "empleada".