Laceraron, no cortaron oreja a bebé, dice Secretario de BC

Mexicali, Baja California, México .- El Secretario de Salud del Estado, José Adrián Medina Amarillas, defendió la actuación de los médicos en una clínica particular de Mexicali, donde una cesárea fue atendida con luz de celulares y el recién nacido resultó con una cortada en su oreja izquierda.

Pese a que Medina Amarillas admitió que la queja de la familia está ante la Comisión de Arbitraje Médico de Baja California (Came), el funcionario estatal se adelantó al proceso de revisión y negó que el personal haya cortado la oreja del bebé.

El recién nacido "sufrió una laceración", mencionó en conferencia de prensa con la Gobernadora Marina Ávila Olmeda.

Medina Amarillas, quien es cirujano, aseguró que aunque la cesárea fue programada tenía que llevarse a cabo en un momento sin electricidad y minimizó que la clínica carezca de una subestación eléctrica de emergencia.

No obstante, el funcionario omitió mencionar el vínculo de la clínica con actuales funcionarios del Gobierno del Estado.

"En verdad fue un acto que tenía que llevarse a cabo, la cirugía", insistió, "a pesar de esta tragedia de que se fue la luz, el niño no tuvo ninguna cortadura en su oreja, como desafortunadamente se dio a conocer en muchos medios".

"El niño nació con una deformación, con un hemangioma cavernoso en una orejita, y a la hora que se manipuló para extraerlo, como se hace normalmente durante una cesárea, sufrió una laceración. Se tuvo que hacer una sutura, para evitar que siguiera sangrando", justificó.

¿Qué hallaron en la clínica?

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios visitó la clínica, señaló, pero como estaba cerrada, el personal del Estado no ingresó y tampoco la clausuró.

"Sólo constataron (Coepris) que se tuvieran los medios necesarios, me informaron que se cuenta con una planta de luz, pero que por alguna cuestión mecánica no funcionó en ese momento y fue la razón por la que no entró el sistema de emergencia, pero la clínica cuenta con el equipo", defendió.

"Insisto, nos preocupó, pero afortunadamente no fue como se difundió y el niño está en perfectas condiciones".

Medina Amarillas admitió que si el hemangioma ingresa a la cavidad craneana puede traer consecuencias en el desarrollo del niño, incluso a nivel auditivo.

Lo que dice la familia

El pasado 15 de junio, REFORMA publicó que médicos de la Clínica de Especialidades Internacional, en Mexicali, practicaron una cesárea a Karla Araceli Urizandi Martínez, de 19 años, sólo con la luz de sus celulares, pues no contaban con una fuente alterna de electricidad durante un apagón.

El bebé Julián Adriel se encuentra delicado de salud debido a que los médicos cortaron parte de la oreja izquierda y una malformación en el mismo lado de la cabeza.

Sonia Martínez, abuela del pequeño, lamentó las declaraciones del Secretario de Salud este miércoles.

"¿Por qué mintió (el Secretario)? De la Fiscalía ya no nos han hablado, no nos dicen nada, no sé que está pasando, estamos pensando en una manifestación afuera de la Fiscalía, porque es un bebé que no se puede defender y una mamá primeriza, es indignante la situación, estamos muy enojados", señaló.

Funcionarios ligados a clínica

La hoja de constitución de sociedad en el Registro Público del Comercio precisa que son tres los socios de la Clínica de Especialidades Internacional de Mexicali, ubicada en la avenida Michoacán 1870, de la colonia Pueblo Nuevo, donde se atendió al bebé Julián.

Uno de ellos es David Cervantes Torres, quien a su vez es padre del actual Director de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, David Ramsés Cervantes Aguilar.

Otra de las socias es Martha Cecilia Díaz Gallego, esposa del ex Secretario de Salud de Baja California en el gobierno del ex Gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid, Guillermo Trejo Dozal, además es hermana del conocido empresario mexicalense Federico Díaz Gallego.

La tercera socia es María Dozal Granados.