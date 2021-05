LadyMiguelHidalgo se defiende y acusa despojo de casa

Ciudad de México.- Ayer, la imagen de una mujer con un cuchillo en la mano amenazando a una empleada doméstica en la alcaldía Miguel Hidalgo se hizo viral en redes sociales y la apodaron #LadyMiguelHidalgo.

Sin embargo, el video sólo es parte de una larga disputa legal por un predio ubicado en Lomas de Chapultepec el cual pertenece a la mujer identificada como Valentina Hernández.

En entrevista para Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva, Valentina señaló que los hechos que se muestran en los videos son del 24 de mayo pasado.

Ella acusa que, desde hace un año, rentó parte de esa casa a un hombre llamado Israel López Salazar, quien la ha querido despojar del inmueble poco a poco, cambiando las chapas, haciendo remodelaciones y robando sus partencias cuando ella no está.

Justificó que el lunes pasado, cuando fue grabada con el cuchillo en la mano, fue porque la empleada la pisó.

"Llega la muchacha, me pisotea, me dice ¿tú que te crees? Y me da un pisotón y de digo, oye, no me pises y me da otro pisotón en el otro pie.

Evidentemente alcé el cuchillo y le dije ‘hazte para allá. Y en eso se me deja venir Sarahí y Yoshua, que es la novia y uno de los hijos de este tipo, se me dejan venir a los golpes”, relató al noticiario.

La versión de los inquilinos de Valentina salió de un video de una cuenta anónima de redes sociales, en donde la joven dice que Valentina no es la dueña, que ellos llegaron rentando, pero pagaron una fuerte cantidad de dinero para quedarse con ese predio. Hasta el momento, os inquilinos se mantienen en el anonimato.