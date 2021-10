Lamenta AMLO postura de Zaldívar sobre prisión preventiva

Reforma

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador lamentó la postura de Arturo Zaldívar en relación a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de eliminar la prisión preventiva automática a detenidos por contrabando, venta de facturas falsas y defraudación fiscal.

Zaldívar, presidente de la SCJN, aseguró el martes que la decisión es para proteger a los más pobres, mientras que el Mandatario federal consideró que el fallo de los Ministros protege la corrupción, apoya a las minorías y evita que los "fifís" vayan a la cárcel.

"Lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte, al que estimo, de verdad y lo respeto, haya dicho que esto no afecta a los pobres o que es a los pobres a los que se les protege si no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales", dijo López Obrador esta mañana en conferencia.

"Si la mayoría de los pobres paga impuesto, básicamente por la mercancía que compra, en el IVA, la mayoría de los pobres no pagan ISR porque no tienen utilidad, no tienen ganancia".

El Presidente acusó que el 99 por ciento de los delitos fiscales tiene que ver con "la gente de arriba".

"Ya basta de que solo se proteja a los que tienen mejor posición económica. La justicia tiene que ser para todos, incluso no puede haber trato igual para desiguales, hay que darle más justicia al que tiene menos".

El tabasqueño dijo que ya basta que jueces protejan a ricos y corruptos.

"Si queremos combatir la corrupción, ahí están los del Poder Judicial protegiendo a corruptos, a los de arriba, eso se tiene que ir cambiando poco a poco".

'No son resoluciones definitivas'

En conferencia desde Campeche, el Presidente consideró que no son definitivas las resoluciones de juzgados para vacunar a menores de entre 12 y 17 años.

"Vamos a cumplir con lo que están resolviendo los jueces, pero todavía no son resoluciones definitivas".

El Mandatario federal insistió en que su Gobierno respetará todos los mandatos del Poder Judicial.

"Y, además, hablar más sobre los efectos de estos amparos, porque se dice: ya se amparo, hubo una vez un amparo que publicó REFORMA, el periódico REFORMA, que es de esa corriente conservadora, diciendo, ya están obligados todas las autoridades a vacunar a los niños. Y no es cierto, se concede un amparo para proteger a una persona, pero no puede hacerse extensivo, que es algo como lo que tú estás planteando", dijo en relación a la portada de este diario del 12 de octubre.

Al respecto, Adán Augusto López, titular de Gobernación, consideró que la secretaria del juzgado se excedió en ordenar vacunación de los menores.

El ex Gobernador de Tabasco informó que el Gobierno federal no ha sido notificado de la resolución.

"Es la jueza séptima de distrito con sede en el Estado de México, es una secretaria judicial, que está asumiendo funciones de juez por vacancia, por cubrir un periodo vacacional, pues es todo una estrategia para combatir la más exitosa campaña de vacunación en el mundo, porque México es el primer país que cumple con la meta en los términos en los que fue presentado el plan nacional de vacunación y adicionalmente a ello le digo que es una solicitud de amparo presentada por un ciudadano en el Estado de México y nosotros, sin haber sido notificados, sostenemos que se excedió la juzgadora porque una solicitud individual no puede tener efectos generales y aquí con el argumento", dijo.

"Es una persona que tenía el temor de ser contagiado por la variante Delta si no se le vacunava, emite una resolución ordenando cambiar el plan nacional de vacunación, nada más recordar que cuando inició la vacunación, hubo grupos de médicos que iban a promover el amparo por qué no querían esperar su turno, incluso mayores de edad que vivían en zonas rurales aparentemente promovieron la solicitud de amparo, cuando vino la resolución, pues resulta que ya estaban vacunados, como decían en el pueblo, cuando ellos vienen, el señor presidente ya viene de regreso, pues muchas gracias", detalló.