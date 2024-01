Lamenta comerciante quema de 20 autos en Uruapan

Michoacán, México.- Luego de que un comando prendió fuego a más de 15 vehículos que se encontraban en cuatro lotes en Uruapan, Michoacán, el pasado 18 de enero, un comerciante lamentó lo sucedido por negarse a pagar una cuota de un millón de pesos.

En un video que se viralizó en redes sociales, el empleado grabó las unidades quemadas, entre sollozos, y arremetió en contra de la política de "abrazos y no balazos" del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Si no pagas cuota te parten tu puta madre y el gobierno bien gracias, aquí nos quemaron 20 carros. Querían un millón de pesos de cuota, no se les dio, 20 carros quemados y 4 empleados heridos, ahí está, para que sigan votando por Claudia Sheinbaum", expresó.

"Y todos los elementos del gobierno los humillan, los patean y no pueden hacer nada por la política de abrazos no balazos, la ventaja la lleva la delincuencia, los civiles somos los que vamos a pagar los platos rotos, gracias Andrés Manuel López Obrador, te lo agradecemos de corazón, ya llevamos varios muertos y vamos por más gracias a ti", lanzó el afectado.

El ataque se reportó alrededor de las 17:30 horas en la Colonia Zumpimito, al sur de esa ciudad, azotada por la presencia de varias células del crimen organizado.

De acuerdo con versiones de testigos, los sicarios ingresaron a los locales que pertenecen a una familia y, tras un tiroteo contra empleados, los delincuentes rociaron gasolina a varios vehículos y les prendieron fuego.

"Y de una vez que me maten a mí, no pasa nada, un muerto más a los millones que van en tu sexenio, no pasa nada ¿Qué grupo delincuencial? Quién sabe, nomás es el mero gobierno causante de todo esto", acusó el empleado.

En Uruapan, los productores de aguacate y de otros productos también son extorsionados por el crimen organizado.

Durante el cuarto trimestre de 2023 los municipios de Fresnillo, en Zacatecas; Naucalpan y Ecatepec, Estado de México, así como Uruapan, Michoacán, y la capital de Zacatecas, encabezaron los primeros lugares en cuanto a la percepción de inseguridad, reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI.