Lamenta edil no ser invitada a mañanera de AMLO en Acapulco

Especial / Agencia Reforma / La alcaldesa morenista de Acapulco, Abelina López Rodríguez

Acapulco.- La alcaldesa morenista de Acapulco, Abelina López Rodríguez, lamentó haber sido invitada a la mañera que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la base naval del puerto poco antes de que comenzara el acto.

La edil consideró que más allá de ser una descortesía para su persona, fue una ofensa para Acapulco.

"Yo no tuve de manera formal la invitación. Me dijeron ya faltando 15 minutos para las seis de la mañana, las invitaciones no son así. Más que ofender a Abelina ofenden a Acapulco", lamentó en entrevista con medios.

Un día antes, la alcaldesa dijo que esperaba tener una audiencia con el presidente al ser "conocedora" de los problemas de Acapulco. Lo cual, no sucedió.

Sin embargo, pese al desaire, López Rodríguez afirmó que seguirá trabajando porque el municipio se levante.

"Bueno, lo mejor es que tengo la confianza de los acapulqueños", refirió en el Sorteo Predial Acapulco 2023.

Durante la conferencia, si bien el mandatario reconoció un repunte en homicidios en Guerrero este año, dijo que no hay focos rojos en la entidad.

¿Entonces usted a la luz de estos acontecimientos no ve focos rojos en la entidad en materia de seguridad?, le preguntó REFORMA.

"No, vamos avanzando, vamos muy bien, vamos avanzando a contracorriente, pero avanzando", respondió.

El jefe del Ejecutivo pidió exponer una gráfica en la que se mostró la caída en homicidios en la entidad.

De acuerdo con los datos que presentó, mientras que en 2022 hubo mil 137 homicidios y en los casi 8 meses que van del 2023 ya van 805.

"Puede ser que haya repuntes en algunos casos, pero ya no hay asociación delictuosa. Ya no está mezclada, ya no se permite que se alimenten, que se nutran delincuencia y autoridad. Ya está pintada la raya", afirmó.

Funcionarios de Acapulco que esperaban encontrarse con el presidente López Obrador llegaron con matracas para echarle porras, reportaron medios locales.

En el lugar fueron vistos trabajadores de la Secretaría de Bienestar, encabezados por su titular Leticia Lozano Zavala, así como el subdirector operativo de CAPAMA, Alejandro Sotelo, y el ex director de obra públicas Alfredo García Vázquez.

Sin embargo, se quedaron esperando, pues López Obrador se retiró a Ayutla en un helicóptero.