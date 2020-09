Lamenta López-Gatell que sociedad no asuma verdad

Especial / Agencia Reforma / Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

Ciudad de México— El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, consideró que existe un sector de la sociedad que no está preparado para asumir la verdad y ante cualquier expectativa no cumplida arrincona a la autoridad y pide la salida de los responsables.

Al participar en el webinario "El retorno de lo público", organizado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el funcionario dijo que la sociedad debería estar preparada para las buenas y malas noticias, con lo que podría celebrar las primeras y aprender de las segundas.

"Es mi impresión que la sociedad, al menos en México, o al menos ciertos segmentos de la sociedad, no siempre están preparados o preparadas para asumir la verdad, para asimilar que algo no salió bien y que eso es materia de aprendizaje, de conocimiento, de construcción.

"Y en seguida y, en esto ciertamente no contribuyen mucho los medios de comunicación, o no todos, destacadamente no los medios corporativos, existe una especie de arrinconamiento, en donde cualquier elemento que no cubra una expectativa es juzgado de error, de falla, de fracaso", aseveró.

López-Gatell es el encargado de la estrategia del Gobierno mexicano para atender la pandemia de Covid-19, cuya enfermedad, hasta ayer ha dejado un saldo de 67 mil 558 defunciones y 634 mil 23 personas contagiadas, superando el escenario que hace unos meses el propio funcionario calificó como catastrófico.

Para ilustrar su argumento, López-Gatell hizo una analogía de lo que pasa con la Selección Mexicana de futbol que cada vez que va a un mundial fracasa en su objetivo de avanzar en las rondas finales.

"Todos conocemos la experiencia de la Selección Mexicana de futbol que cada vez que va al mundial, desafortunadamente, no logra pasar de Cuartos de Final en el mejor de los casos y se visualiza que la consecuencia necesaria es reemplazar a la persona que encabeza la Selección MMexicana de futbol y obviamente volvemos a empezar porque existe esta idea de que lo que hay que hacer es reemplazar porque todo falló", indicó.

El webinario, que fue transmitido a través de redes sociales desde las instalaciones de la SFP, fue conducido por la titular de la dependencia Irma Eréndira Sandoval y además de López-Gatell estuvieron como invitados la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, y el coordinador del Sistema Público de Radio y Televisión (SPR), Jenaro Villamil.

Durante la transmisión, en el canal de YouTube de la SFP decenas de funcionarios públicos tanto de las áreas centrales de la Secretaría como de los Órganos Internos de Control en las distintas entidades pasaron lista de asistencia.

