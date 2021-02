Lamenta López Obrador falta de vacunas en Centroamérica

Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que países de Centroamérica no cuenten con vacunas contra el Covid-19.

En rueda de prensa en Palacio Nacional, destacó que los países más cercanos a México carecen de vacunas para proteger a sus habitantes contra el coronavirus.

"Por ejemplo, es lamentable que estén afectados los países centroamericanos como nosotros, como muchos países en el mundo y que ellos no tengan acceso a la vacuna.

"Que Guatemala no tenga acceso a la vacuna, que Honduras no tenga acceso a la vacuna, que El Salvador no tenga acceso a la vacuna, ¿qué? ¿Es mucha la vacuna que se requiere para proteger a estos hermanos? Pues no. Porque no es mucha la población", reiteró López Obrador.

El titular del Ejecutivo llamó a la solidaridad internacional con esos países, además de invertir en la generación de empleos y evitar que haya más pobreza y migración.

"Pues una visión de solidaridad, tiene que haber fraternidad universal, tenemos que pensar también en nuestros semejantes y en un mundo sin fronteras. Un mundo donde prevalezca la justicia. En eso estamos", exhortó el presidente.

López Obrador tendrá la tarde de este jueves una reunión en Palacio Nacional con su gabinete de salud, para organizar el operativo de distribución de las vacunas que comenzarán a arribar a México a partir de este fin de semana.