Lamentan posible aplicación a niños de vacuna cubana y china

CDMX.- Pediatras consultados por Excélsior lamentaron la posible aplicación de vacunas anticovid cubanas y chinas en niños y niñas de 5 años o más, luego de que Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, lo anunciara en la conferencia matutina de presidencia.

"Pero la vacuna Abdala (cubana) podría ser una excelente opción. La vacuna Sinovac (China) se ha utilizado en otros países también en estas recomendaciones.

Entonces, seguimos en ese proceso tanto de tener un panorama amplio de cuáles son las vacunas disponibles, no cerrarnos solo a una, y también el considerar potencialmente la adquisición”, dijo López-Gatell.

Hasta ahora, “el Grupo de Asesoramiento Estratégico de Expertos (SAGE) de la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha concluido que la única vacuna segura para ser utilizada por personas de 5 años o más es Pfizer/BioNTech y la vacuna Moderna puede usarse en mayores de 12 años”, como lo advirtió hace un mes, la Academia Mexicana de Pediatría, máxima autoridad sanitaria de infancia en nuestro país, en el “Documento de postura ante la vacunación infantil contra COVID-19”, también firmado por la Confederación Nacional de Pediatría de México, la Academia Mexicana de Pediatría, la Asociación Mexicana de infectología Pediátrica, la Asociación Mexicana de Vacunología y la Sociedad Mexicana de Trasplantes.

"La única vacuna contra covid-19 que ha publicado, que se ha sometido a las revisiones de autoridades sanitarias y que ha sido aprobada para su uso en niños de 5-11 años es Pfizer con dosis de 10 mcgs, cualquier otra vacuna, Abdala incluida, no ha sido autorizada por las autoridades que se encargan de vigilar y revisar su seguridad y eficacia en este grupo de edad. No es ético vacunar a los niños mexicanos con una vacuna que no ha cumplido todos los requisitos, los padres de familia deben estar muy conscientes de esto, consultarlo con su pediatra y solo aceptar Pfizer, independientemente de que Gatell decida comprar vacunas cubanas”, dijo en entrevista con Excélsior, Cipatli Ayuzo, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría.

Hace 10 días, la vacuna Abdala publicó en “The Lancet” la fase I y fase II de sus ensayos clínicos en adultos hechos en Hospital “Saturnino Lora”, Santiago de Cuba, pero sigue sin publicar su fase III ni tampoco hay artículos sobre la vacunación en niños.

Países como Venezuela, Vietnam y Cuba ya han aplicado la vacuna cubana Abdala aún sin haber sido aprobada ni revisada por organismos internacionales.

"Es importante que todos los medicamentos y vacunas especialmente en niños tengan las certificaciones pertinentes por ahora como pediatras solo podemos recomendar Pfizer/biotech”, aseguró Oscar Flores, Endocrinólogo Pediatra Hospital Zambrano Hellion

A pesar de que desde enero del 2022, la OMS entre sus recomendaciones incluyó la importancia de la vacunación en niños y niñas, hasta ahora, tres meses después es cuando las autoridades sanitarias han tenido acercamiento con Pfizer para la adquisición de dosis pediátricas; faltan 18 millones para poder inmunizar a la población infantil.

"Ya hemos hecho exploración, solicitándoselo directamente a Pfizer que nos diga si podría darnos o no en contrato vacunas. Ya nos respondió que sí, que eventualmente podría entregarlas en el segundo trimestre de 2022, obviamente después de la negociación de un contrato. Y hay otras vacunas en el mundo, también hay que tenerlo presente, no sólo es Pfizer”, expuso López-Gatell.

Y para finalizar:

El asunto es muy claro: López Gatell no tiene la intención de comprar a Pfizer y, ante la presión, está buscando como vacunar a los niños con algo que le sea económico; de allí el acercamiento a Cuba. Es muy probable que terminemos con un porcentaje mínimo de dosis de Pfizer y que, busquen comprar solo a Cuba”, concluyó Xavier Tello, médico y analista de políticas de salud pública.