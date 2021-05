Lanza Marina 'misil' a jueces

Reforma

Ciudad de México.- Enfundado en su uniforme de campaña verde olivo, y ante el Presidente de la República, el Secretario de Marina, Rafael Ojeda, lanzó un "misil" contra el Poder Judicial.

Al referirse al aseguramiento de 700 kilos de fentanilo en Guaymas, Sonora, Ojeda arremetió contra los jueces. Dijo que le daban pena cómo actuaban frente a los delincuentes.

"Parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial", sentenció.

El inusitado pronunciamiento de un alto jefe de las Fuerzas Armadas desde los micrófonos de la conferencia matutina presidencial provocó reacciones inmediatas.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, respaldó a los jueces.

"La función de las y los jueces federales es defender los derechos humanos y la Constitución. Seguiremos garantizando su autonomía. Un Poder Judicial independiente es esencial en la democracia", escribió el Ministro en su cuenta de Twitter.

En Palacio Nacional, Ojeda reprochó ayer que en el Poder Judicial existan más enemigos de la Armada que respaldo a su trabajo contra el narcotráfico. El jefe de la Marina dijo que no podía dar información del operativo en Guaymas debido a que se deben cuidar los procesos de judicialización para evitar que los delincuentes evadan la justicia.

"Es algo que hay que hacer paso a paso, bien fiscalizada, bien judicializada, porque si no, pues las ayudas, que no tenemos muchas de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar bien el círculo, si no se nos van (los delincuentes).

"Hay muchos casos en los que, pena nos da que actúen de esa manera (los jueces), parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial. No sólo es decomisar la carga, sino de dónde viene, quién la trae, quién la manda y a dónde va, para seguir ese camino", indicó.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito también rechazó las manifestaciones del Secretario de la Marina.

"Ante las serias implicaciones que puedan tener las palabras expresadas esta mañana por funcionarios de otro Poder del Estado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF se ve en la necesidad de aclarar que las y los juzgadores federales no son ni enemigos ni amigos de nadie, sino que obedecen únicamente a la Constitución y actúan en defensa de los derechos humanos de las personas", expuso en un comunicado.