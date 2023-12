Lanza Máynez: el PRIAN y Morena no estarán solos en boleta

Especial / Agencia Reforma / El aún coordinador de los diputados de MC fue el orador de la precampaña

León.- Jorge Álvarez Máynez ocupó el lugar de Samuel García en la gira que estaba programada por Movimiento Ciudadano (MC) para este sábado 2 de diciembre. Se puso los tenis "fosfo fosfo" y lanzó advertencia a la Oposición y Morena: "no estarán solos en la boleta".

El aún coordinador de los diputados de MC fue el orador de la precampaña, cuando se prevé que el lunes el partido anuncie que será el sustituto de García Sepúlveda, que renunció a contender por la Presidencia y regresó al Gobierno de Nuevo León.

Anoche se anunció la gira de Samuel García, poco antes de las 23:00 horas, en León, Guanajuato, por la mañana, y en el centro de Lagos de Moreno, Jalisco, por la tarde.

A las 2:00 horas del sábado se dio aviso de que se "posponía" la gira hasta nuevo aviso.

Sin embargo, el evento en León no se suspendió.

Álvarez Máynez llegó a un pequeño mitin donde justificó la decisión de García de bajarse de la contienda, luego de desconocer al gobernador interino nombrado por el Congreso del Estado, Luis Orozco.

Frente a decenas de asistentes, el líder parlamentario de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, refirió que la coalición del Frente y Morena no estarán solos en la boleta electoral del 2024.

"No hay ninguna opción que pueda enfrentar al régimen con posibilidades de triunfo que no sea la de Movimiento Ciudadano. Se metieron por la generación equivocada. Les pido a todas y a todos que les enviemos mensajes de respaldo en estos momentos a Mariana, a Samuel, de fortaleza, que sepan que en todos los lugares del país hay una generación esperando construir un México nuevo y que confiamos en las decisiones que está tomando, no nos vamos a rendir", afirmó.

"Si con esto el PRIAN piensa que se van a quedar solos en la boleta entre ellos y Morena, que la gente no va a tener una posibilidad de construir una alternativa distinta , están muy equivocados. Estamos de pie, estamos listos, estamos preparándonos para construir un México nuevo y vamos a continuar con esta lucha", agregó.

Consideró que las precandidatas de Morena y del Frente estuvieron desde hace 5 meses haciendo una precampaña "simulada", con eventos, mítines y despilfarrando recursos públicos, pero las acciones de la Oposición en Nuevo León, dijo, obedecen a que en sólo 9 días de precampaña, Samuel García les ganó 10 a 1 en las redes sociales y movió el ánimo de la contienda.

"Había mandado al PRIAN a un lejanísimo tercer lugar. Y están haciendo hasta lo imposible por frenar esa posibilidad", apuntó.

Además, acusó que en el territorio neolonés hubo tensión debido a que Samuel García no se prestó a sobornos.

"Todo esto se hubiera resuelto si Samuel García le hubiera entregado la Fiscalía millones de pesos, prebendas, privilegios al PRI y al PAN, como se lo exigían para doblarlo. Dio ayer una muestra de valentía al presentarse ahí, frente a otro asalto como el que hicieron en el Congreso del Estado, al dar la cara y al no permitir entregar el estado de Nuevo León a las manos del PRIAN", añadió Álvarez Máynez.