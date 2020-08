Lanza SCT guía de ciberseguridad para estudiantes

Ciudad de México

En el ámbito global, el 80 por ciento de la población estudiantil se ha visto afectada por el cierre de escuelas al que obligó la contención de la pandemia por covid-19, lo que ha impulsado la educación en línea, pero al mismo tiempo ha creado un entorno propicio para la ciberdelinciencia.

De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el uso de Internet para la educación ha aumentado un 50 por ciento en algunas partes del mundo, lo que refleja la importancia de este servicio.

Sin embargo, el uso de tales herramientas también ha implicado una mayor exposición de niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiantes a mayores riesgos, por lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió la “Guía de Ciberseguridad para el Uso de Redes y Dispositivos de Telecomunicaciones en Apoyo a la Educación”.

En tal documento se afirma la necesidad de que los estudiantes, profesores y padres de familia aprendan y se acostumbren a realizar sus actividades en línea; pero advierte los riesgos que hay en el ciberespacio, como virus informáticos, códigos para el robo de información y de identidad y para la comisión de extorsiones y fraudes.

Por lo anterior, la dependencia realiza, en la guía, una serie de recomendaciones en cuanto a contar con programas antivirus; no compartir información confidencial; no usar contraseñas que los ciberdelincuentes puedan obtener fácilmente; no abrir mensajes ni ligas de remitentes desconocidos e ingresar únicamente a sitios seguros.

En cuanto a las teleconferencias para la impartición de clases en línea, la SCT advirtió que existen plataformas vulnerables a la intromisión de usuarios no autorizados que pueden acceder a información confidencial y a los distintos recursos del dispositivo, como micrófonos y cámaras, así como robar credenciales.

En tal sentido se recomienda a los estudiantes, padres de familia, profesores y a todos los usuarios de Internet que revisen la guía en la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Fuente: www.excelsior.com.mx