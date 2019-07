Lanzan estrategia contra adicciones

Ciudad de México.- El Gobierno de México lanzó la estrategia "Juntos por la Paz" con la que se busca combatir las adicciones en los jóvenes del país.

En conferencia matutina, el Mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien fue acompañado de funcionarios de las Secretarías de Salud, Educación, Seguridad Pública y el Vocero presidencial, aseguró que en el pasado se hizo apología del consumo y se dejó a los jóvenes que consumen drogas sin alternativas.

"Es evidente y preocupante que fue creciendo el consumo sin que se hiciera nada por detenerlo", afirmó el Mandatario.

Informaron que la campaña tiene cuatro ejes estratégicos: salud, educación, bienestar, cultura y comunicación.

El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, explicó los contenidos de cada uno de los ejes.

En educación se incluirán nuevos contenidos curriculares sobre prevención, vida sana en el entorno familiar y comunitario; en cultura y comunicación se buscará que los jóvenes se apropien del espacio público mediante remodelaciones físicas y se incluirán las demandas de la juventud.

Se dará atención especial en salud mental a víctimas de adicciones y se expandirán las unidades de adicción primaria para conocer factores de riesgo sociales y culturales que propician las adicciones.

Ramírez Cuevas informó que el Imjuve, Cultura, Conade, INAES y SEP participan en la campaña.

Dentro del programa se atenderá la oferta de drogas desde el enfoque de seguridad pública y la demanda desde el enfoque de salud.

Indicó que se darán opciones de trabajo, deporte y fortalecimiento de autoestima para que sean felices sin necesidad de drogas.

El subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud, Hugo López Gatell, aseguró que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo se transitará en el enfoque del tratamiento de las adicciones y se tratará a los afectados como sujetos de derechos que serán atendidos con oportunidades de reincorporarse a la sociedad.

Recalcó que el problema de adicciones afecta de manera desigual en virtud de las condiciones económicas, sociales y de género, atacando más a mujeres.

El Presidente López Obrador definió el primer eslabón de la estrategia con bienestar; el segundo con seguridad, con la Guardia Nacional, y el tercero con prevención y orientación a jóvenes para reducir el consumo de drogas.

"Nunca más se les va a dar la espalda, los vamos a abrazar,a proteger para que no se sientan solos para que no tengan vacíos y no tomen el camino de las conductas antisociales", aseguró.

Critica AMLO abandono de adicciones

El Presidente Andrés Manuel López Obrador fustigó a las Administraciones anteriores por dejar en el abandono el tratamiento de las adicciones.

Durante la presentación de un programa para prevenir la adicción a las drogas, afirmó que en el pasado no se creó un sistema de clínicas para atender el problema con un enfoque de salud.

"No existía un sistema de atención al problema de las adicciones. Por eso nos llevó tiempo la presentación de este programa, porque no era nada más asunto de iniciar una campaña en contra del consumo de las drogas, sino ¿cómo curamos?, ¿cómo atendemos si no hay clínicas? No crearon nada para atender desde la visión de salud este problema", criticó.

En conferencia en Palacio Nacional, afirmó que se desatendió el problema y, por el contrario, se promovió la cultura de la violencia.

"Y es evidente y preocupante que fue creciendo el consumo sin que nada se hiciera por detenerlo, ni una campaña; al contrario, se hizo hasta apología de todo lo relacionado con la drogadicción, se exaltó y se dejó a los jóvenes solos, sin opciones, sin alternativas", dijo.

"Los neoliberales le dieron la espalda al pueblo y se dedicaron nada más a saquear con la patraña de que, si le iba bien a los de arriba, les iba a ir bien a los de abajo; si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, cuando todos sabemos que la riqueza no es contagiosa, no permea".

El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, reconoció que no se cuenta con la infraestructura para atender las adicciones, por lo que se apostará a la rehabilitación desde la familia y las comunidades.

"No puede salir del panorama que tenemos en salud, no tenemos los suficientes espacios, pero, más que los espacios, es el poder contar con una integración desde la familia en la atención muy primaria.

"Ahí empieza la integración de este problema, con la familia, la comunidad, y desde luego con los lugares donde, por obligación, en esta situación tan lacerante para la juventud, no se les da el inicio de la terapéutica necesaria, de desintoxicarlos, como ejemplo, y desde luego caminar en su rehabilitación y su reincorporación social y productiva", detalló.

El Presidente López Obrador dijo que rehabilitar a los jóvenes con problemas de adicción será el principal objetivo de la estrategia.

"Le tengo yo mucha confianza, mucha fe a los jóvenes de México. Y van a tener siempre un lugar especial, nunca más se les va a dar la espalda, los vamos a abrazar, los vamos a proteger para que no se sientan solos, para que no tengan vacíos, para que no tomen el camino de las conductas antisociales, para no dejarlos solos y que los enganchen y que terminen formando parte de la delincuencia, de las bandas", ofreció.