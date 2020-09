Lanzan huevos a Noroña en mitin en Hidalgo

Cd. de México (21 septiembre 2020).- Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, fue agredido a huevazos y jitomatazos ayer mientras acompañaba en un mitin al candidato de ese partido a la Alcaldía de Huichapan, Hidalgo.

En un video difundido en redes sociales, se aprecia cómo se escucha un grito entre la multitud que dice: "Fuera, Noroña, no te queremos en Hidalgo". Acto seguido, el diputado anuncia en el micrófono: "Es un provocador, no le hagan caso". Y, posteriormente, comienzan a caerle huevos y tomates a la par de que se resguarda y exclama por el micrófono "qué cobardes son, es un acto de provocación, esta es la gente del PRI, son golpeadores, vinieron encapuchados a agredirnos, es un acto de cobardía".

Noroña acusó al hermano del candidato del Partido Verde, Emeterio Moreno Magos, de orquestar la agresión en su contra.

"Un grupo de provocadores llegó a agredir, primero verbalmente, y luego aventaron jitomates y huevos para reventar la asamblea en Huichapan. Éstos son. El de la primer foto a la izquierda, los encabezó, es hermano del candidato suplente a la presidencia", denunció el petista en su cuenta de Twitter.

"Nosotros hicimos una reunión en Huichapan. Fueron los golpeadores de Emeterio Moreno quienes nos agredieron. Ahí nuestra reunión".

Por su parte, el candidato del Partido Verde se declaró inocente y aseguró que presentará una denuncia contra Noroña por levantar falsos en su contra.

"Me comentaron que hubo un incidente en el que el diputado Noroña me hace responsable a mí de esos actos, el señor jamás me ha conocido, me está calumniando, dice que soy narcotraficante, que soy un secuestrador, que soy un delincuente. Voy a pedir el apoyo de las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto.

"Pido una disculpa al pueblo de Huichapan por los eventos que acaban de suceder, yo soy inocente y estoy dispuesto a presetarme antes las autoridades que correspondan; y ratificaré la denuncia en contra del señor Noroña y en contra de Humberto Antonio", dijo Emeterio Moreno en un video publicado en Facebook.