Lanzan portal sobre desaparecidos

Ciudad de México.- El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, conformado por 60 colectivos de 22 estados mexicanos y tres países de Centroamérica, presentó un portal de internet para unir los esfuerzos de quienes buscan a sus familiares, víctimas de la violencia en el País.

El sitio movndmx.org contiene un directorio de los colectivos que conforman el movimiento, cifras sobre la desaparición e información de los avances de la búsqueda, además de herramientas legales.

Se trata de un esfuerzo ciudadano ante la indiferencia de las autoridades mexicanas que ni siquiera tienen cifras sobre estos crímenes, afirmó una representante de la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos, María Elena Larios, de El Salvador.

"El caos del País se refleja en el caos de los registros y los números", dijo.

"No podemos ignorar que México es un País de fosas, es un País donde se han encontrado más de 2 mil fosas clandestinas con alrededor de 2 mil 884 restos, un País donde en los servicios forenses tienen 26 mil cuerpos identificar. Es un México donde la Comisión Nacional de Búsqueda no tiene un registro nacional confiable sobre personas desaparecidas", señaló.

Larios citó cifras de investigaciones periodísticas que indican que existen más de 40 mil personas desaparecidas y que hay casi 2 mil fosas fosas clandestinas.

Sin embargo, reconoció, puede que esas cifras se queden muy cortas, ya que los familiares de las víctimas saben que de 10 desapariciones que suceden sólo se denuncian cuatro.

En la presentación del portal en el Museo de la Ciudad de México también participaron una representante de la Cruz Roja Internacional, Rocío Maldonado, y el representante de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab.

"Este sitio no será solamente útil para los integrantes del movimiento nacional, sino que también lo será para las organizaciones que acompañamos al movimiento, para las autoridades y para la sociedad civil en general", dijo Maldonado.

Jarab reconoció el apoyo del Presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la desaparición de personas, pero, dijo, el Gobierno es el responsable de la búsqueda e identificación de las personas.

"Quiero reiterar nuestro compromiso para seguir caminando con ustedes para que México deje de ser un País de fosas y de desaparecidos", dijo el representante de la ONU.