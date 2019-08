Lanzan spots por Primer Informe de AMLO

Ciudad de México.- "No es para presumir" será el slogan del primer año de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

A nueve días de su Informe de Gobierno, el Mandatario aparece en dos spots en los que asegura que es un hombre de palabra, pues ha cumplido sus compromisos de campaña.

"No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos; no ha aumentado el precio de las gasolinas, el diesel, el gas, de la luz, no ha aumentado la deuda pública, lo que aumentó es el salario mínimo, 16 por ciento, como no había sucedido en 36 años", presume en el promocional sobre economía.

"También ahora se está entregando más apoyo a la gente humilde, a la gente pobre, hay bienestar. ¡Los compromisos se cumplen!".

Los videos de 30 segundos se realizaron en los patios de Palacio Nacional, donde ahora despacha el Jefe del Ejecutivo federal.

"No es por presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales; ya no hay pensiones millonarias para los ex presidentes; ya no me cuidan 8 mil elementos del Estado Mayor presidencial", asegura.

"Ya no hay avión presidencial; ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios que se hacían cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. ¡Los compromisos se cumplen!".

Vestido con un traje gris y corbata marrón, el Mandatario termina levantando el dedo índice de su mano derecha.

Estos son los primeros dos promocionales que comenzaron a difundirse en medios electrónicos.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, los otros son sobre seguridad, la cuarta transformación, programas sociales y relaciones internacionales.