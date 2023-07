Las alianzas de la Alcaldesa Norma Otilia

/ Alcaldesa Chilpancingo con Los Ardillos

Chilpancingo, México.- Norma Otilia Hernández Martínez, Alcaldesa de Chilpancingo que en la últimas semana ha sido cuestionada una y otra vez por "desayunar" con un capo criminal, construyó su carrera política en Morena bajo el padrinazgo de Pablo Amílcar Sandoval.

Hasta hace dos semanas, Hernández Martínez tenía un perfil bajo dentro de la política guerrerense. Originaria de la capital, se desempeñó en distintos cargos en la Dirección de Tránsito de Chilpancingo, entre los años 2000 y 2012.

En la elección de 2015 fue postulada por el Partido Humanista como candidata a la diputación local por el Distrito I. Tras perder la contienda, ese mismo año se unió a las filas de Morena, sumándose a Sandoval, quien contendió, sin éxito, por la Gubernatura de Guerrero.

Sin embargo, en las últimas semanas a la morenista le llovieron los cuestionamientos en "rompecabezas", luego de que el grupo criminal "Los Ardillos" reveló evidencias de la reunión que en octubre de 2021 sostuvo con Celso Ortega Jiménez, líder de esa organización.

Hace casi dos años, apenas a unos días de llegar al cargo, la Edil se sentó en la misma mesa del restaurante "Las Cabañitas", en Quechultenango, con Ortega Jiménez, quien controla el narcotráfico, extorsiones y robos en esta zona.

Esa reunión añeja fue exhibida, por primera vez, el 5 de julio pasado, mismo día de la detención por drogas y armamento de Jesús Echeverría, operador de "Los Ardillos", y Bernardo Cruz.

Y apenas ayer, se exhibió otro fragmento de la conversación. En un video de poco más de un minuto se escucha a la Edil hablando con confianza sobre dinero, "rutas" y su carrera política.

"Yo matándome, buscando la forma para generar lana, cubrir esto, cubrir el otro, para que estos desmadres se estén realizando. Somos incompetentes", se le escucha decir Hernández Martínez en el video.

"¿Le quiere entrar a la fuerza? Pero bueno, quieren traer la batuta, ahí está. ¿Ahora sí me busca? Usted ya tienen definida su ruta y su estrategia. ¿Usted cree que a mí me toman en cuenta? No, porque es acá, se hace arriba, aquí nada más nos dicen vamos a hacer ésto, niégate vaaa", añade junto a su esposo Diego Benigno. "Yo vine a esto, donde yo me muestro más allá construyendo una carrera política, soy la primera generación de políticos que van a hacer base de gobiernos".

Pese a las evidencias, la Alcaldesa una y otra vez ha dicho que en esa reunión no hubo ningún pacto.

"Estoy en un proceso de investigación, cualquier cosa que diga o haga puede estar en contra o a mi favor, pero les pido que vayan siguiendo el proceso, créanme que no tengo nada que esconder", dijo apenas el lunes.

"Fui en un momento coyuntural, un desayuno fortuito, una situación en un restaurante conocido, no fui con armados, a 10 minutos de Chilpancingo, estaba consciente que había cámaras, no hubo algo malo, pero pues vamos a esperar, lo único que quiero es que se extraiga este video. Dónde hubo un pacto, ese es el tema, un diálogo no es un pacto".

Además, a la filtración de la reunión en el restaurante "Las Cabañitas" con Ortega Jiménez se suma la aparición de un narcomensaje que el día de su hallazgo junto a siete cadáveres nadie entendía.

"Saludos Presidenta Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de venir a buscarme. Con cariño, tu amigo", decía la cartulina hallada el 24 de junio.

El Secretario de Gobierno del estado, Marcial Ludwing Reynoso Núñez, pidió a la Alcaldesa valorar la posibilidad de solicitar licencia Congreso para ser investigada.

"Nosotros como Gobierno estamos de acuerdo que se le investigue a la Presidenta Municipal porque lo que hizo (la reunión que tuvo con Ortega) crea desconfianza en la ciudadanía y ella tiene que someterse a una investigación", expresó.

NUEVA MORENISTA

La carrera de Norma Otilia Hernández Martínez dio un giro de 180 grados cuando Pablo Amílcar Sandoval la integró a su círculo cercano.

En 2018, con Amílcar en la dirigencia estatal del partido, la nueva morenista volvió a postularse por el Distrito 1, pero ahora sí ganó la diputación.

Mientras Hernández Martínez aprovechó su cargo para buscar ser la candidata a la Alcaldía de Chilpancingo y se mantuvo leal al bloque de Sandoval, éste ya convertido en superdelegado federal, también buscó ser el candidato partidista para la Gubernatura de 2021.

El activismo de Norma Otilia fue tal que, incluso, fue denunciada por otros partidos políticos y hasta amonestada por autoridades electorales.

En diciembre de 2020, cuando las aspiraciones de Amílcar Sandoval quedaron en riesgo y el senador Félix Salgado se perfiló como virtual candidato de Morena a la gubernatura, Norma Otilia publicó un mensaje de agradecimiento a su "padrino".

"Cuando llegué a Morena en septiembre de 2015, encontré muchos actores políticos muy importantes quienes me abrieron la puerta y uno de ellos fue Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, a quien reconozco su liderazgo. Destacar la construcción de Morena de la mano de Pablo es fundamental", posteó junto a una fotografía en la que aparece abrazando al actual diputado federal.

Entre marzo y abril de 2021, el INE y el Tribunal Electoral 'tiraron' la candidatura de Félix Salgado, por no presentar los informes de gastos de precampaña.

Sandoval, principal adversario de Félix y quien ya se había bajado de la contienda interna, tampoco cumplió con el requisito, por lo que quedó inhabilitado para buscar la candidatura.

Sin embargo, ese no fue el único impedimento, ya que, desde Palacio Nacional se adjudicó al superdelegado el escándalo desatado contra Salgado por diversas denuncias de abuso sexual.

Para salir del desastre, en mayo de ese año, Morena decidió postular a la hija de Félix, Evelyn Salgado.

Un mes después, Irma Eréndira Sandoval, hermana de Amílcar, renunció a la Secretaría de la Función Pública.

Según los morenistas, ante ese panorama, Hernández Martínez buscó acercamientos con el grupo de Félix, consiguió la candidatura y ganó la Presidencia Municipal de Chilpancingo.

¿BLOQUE VS FÉLIX?

A Norma Otilia, junto con su homóloga de Acapulco, Abelina Rodríguez, se les señaló de intentar crear en 2022 un bloque interno de Morena con el que se pretendía generar contrapesos al grupo político de Félix Salgado.

En ese bloque no sólo participaban las Alcaldesas, sino también diputados, funcionarios y dirigentes de la fuerza política.

Sin embargo, todo se desmoronó cuando en septiembre de 2022, a Alfredo Sánchez, quien formaba parte de este bloque, le quitaron la coordinación de la bancada en el Congreso local y, en su lugar, eligieron a Yoloczin Domínguez, allegada a Salgado Macedonio.

A raíz de ahí, actores políticos aseguran que la relación de Hernández Martínez no fue la misma con la Gobernadora Salgado.

¿AYUDA A SHEINBAUM?

Y pese al distanciamiento que se asegura tiene con propios morenistas, en este año, se aseguró que operadores y familiares de la Alcaldesa han sido vistos participando en la campaña de la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en las giras que realiza como "corcholata".