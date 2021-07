Las cárceles deben ser para quienes cometen delitos graves: Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo coincidir con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este jueves anunció que serán indultados los adultos mayores de 75 años y los de 65 en adelante que padezcan alguna enfermedad crónica o grave.

También dijo que serán liberadas las personas que hayan sido torturadas y las que -sin cometer delito grave- han estado presas durante diez años y no han recibido sentencia.

Estoy de acuerdo con el Presidente: casos de delitos no graves, que no tienen sentencia y que llevan más de 10 años en la cárcel, es una injusticia, cuando hay un delito no grave; casos de personas que están enfermas, que tienen problemas graves de comorbilidad, también nos parece –con delitos no graves, pero además por humanidad– que también es importante que se proceda a la libertad; principalmente, creo que fueron los dos ejes que se plantearon ayer.

La mandataria capitalina sostuvo que en las cárceles sólo deben estar las personas que han cometido delitos graves y para otros casos mencionó el Sistema Penal Acusatorio actual da distintas opciones para de readaptación.

Es una injusticia que una persona, por no tener un abogado adecuado, por no tener acceso a la justicia, lleve 10 años en la cárcel por un delito no grave y que siga siendo privada de su libertad. Entonces, estamos de acuerdo con ello.

Finalmente y al referirse al caso de María Isabel San Agustín, mujer indígena originaria de hidalgo y detenida en Milpa Alta quien fue acusada de secuestro y durante su detención torturada, Sheinbaum Pardo comentó que este jueves habló con su hermana e indicó que pidió al consejero jurídico, Nestor Vargas revise el caso para que a la brevedad sea liberada.