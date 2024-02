Las ‘Gracias’ de AMLO

Agencia Reforma / El presidente de México con su nuevo libro

Ciudad de México.- El presidente revela en su último libro detalles sobre diversos temas polémicos; Reforma ofrece extractos de algunos capítulos contenidos en el texto titulado “Gracias”.

‘Me equivoqué en la marcha de 2004 contra inseguridad’

Admite que se equivocó al explicar su posición frente a la marcha contra la inseguridad de junio de 2004, cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

“Durante mi gobierno en el Distrito Federal hubo un tiempo en que los medios de comunicación no fueron tan severos conmigo, pero nunca me dejaron pasar un error”, indica.

“Me equivoqué, por mencionar un hecho importante, en la forma como expliqué mi posición frente a la marcha contra la inseguridad pública del 27 de junio de 2004”.

Peña: ‘traidor a la Patria’

López Obrador llama “gran traidor a la Patria” al exmandatario Enrique Peña Nieto. Sostiene que, a diferencia de Vicente Fox y Felipe Calderón, el priista, a quien en sus mañaneras le llama “Licenciado”, entregó los recursos naturales a particulares.

“Zedillo no pudo modificar la Constitución para privatizar la petroquímica. Fox y Calderón tampoco avanzaron mucho en su afán de entregar los recursos naturales a particulares nacionales y extranjeros”, señala.

“Peña, en cambio, lo consiguió y ha pasado a la historia como otro gran traidor a la Patria”.

No asumió culpas por videoescándalos

López Obrador revela que decidió no ofrecer disculpas por los videoescándalos de 2004, ni asumir la culpa porque, asegura, no la tenía. De haberlo hecho, sostiene, habría ayudado a sus adversarios con su “estrategia” de destruirlo.

“En el escándalo de los videos que se dio en marzo de 2004 sabía que, más allá de las imágenes que implicaban a Ponce y a Bejarano, se encontraba la intención de destruirme políticamente”, señala.

“Por lo que decidí que no asumiría una culpa que no tenía, ayudando a mis adversarios en su estrategia. A esas recomendaciones no les hago caso y conste que no todos las hacen de mala fe. Sencillamente no saben de política”.

Los vínculos de Monreal

Detalla que en 1998 recibió un expediente enviado por la Presidencia de la República, en el que le advertían que Ricardo Monreal tenía vínculos con el narcotráfico.

Pero al revisar el expediente, relata, se dio cuenta que “no había nada grave” y que era una estrategia de Zedillo para que el PRD no lo postulara al Gobierno de Zacatecas.

“Quien me lo entregó me advirtió que tuviera cuidado, porque Ricardo tenía supuestos vínculos con el narcotráfico. Creo que acusaban a uno de sus 14 hermanos de haber comprado un caballo robado, o algo así”, apunta.

“Se trataba de una maniobra para evitar que lo postuláramos como candidato. En el caso de Zacatecas, cuando vi el expediente y constaté que no tenía ningún señalamiento sólido, intuí que Zedillo tenía mucho interés en que Monreal no fuera postulado por el PRD”.

Marcos abandonó su lucha

El Subcomandante Marcos, o Capitán Insurgente Marcos, como se hace llamar ahora, ha contribuido al movimiento por la democracia, pero abandonó la lucha en favor de los indígenas y los pobres, asegura López Obrador.

“Pronto abandonó la lucha en favor de los indígenas, lo más pobres entre los pobres, como él mismo dijo con toda la razón”, concluye.

Reconoce sus diferencias con el dirigente zapatista, aunque subraya que no lo considera su adversario y mucho menos su enemigo, sino un hombre inteligente y un luchador social.

“Creo que es un luchador social que ha contribuido al movimiento por la democracia, tal vez sin proponérselo o sin que ese fuera su propósito principal, porque no parece estar muy de acuerdo con la vía electoral”, señala.

Quería democratizar el PRI

Al contar sobre su trayectoria política, recuerda que en 1982, el entonces recién elegido Gobernador de Tabasco, Enrique González Pedrero, lo invitó a ser dirigente del PRI en su estado.

Relata que aceptó el cargo con la intención, dice, de renovar ese partido.

“Yo no tenía antecedentes partidistas, no era militante, pero el ofrecimiento era por demás atractivo. Lo cierto es que acepté el cargo”.

Como líder del priismo tabasqueño, argumenta, propuso cambiar viejas prácticas como el dedazo.

“Habíamos intentado democratizar al PRI con un Gobernador progresista y no se había podido”, agrega.

Colosio: crimen de estado

Sostiene que l asesinato de Luis Donaldo Colosio fue un crimen de Estado, por lo que no merece olvido.

Asegura que la muerte del candidato presidencial del PRI es un capítulo triste dentro de la historia política de México.

“Es un crimen de Estado. Una característica de los crímenes de Estado es que difícilmente llegan a esclarecerse y, por lo tanto, nunca se castiga a los verdaderos responsables”, apunta.