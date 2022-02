Las irregularidades de la ASF sólo es nota para medios conservadores

Gisela Parra/El Diario

Ciudad de México.- Se irán aclarando las "supuestas" irregularidades de la Auditoria Superior de la Federación, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y agregó que los adversarios utilizan estos datos "porque piensan que es lo mismo de antes".

"Estamos aquí porque ya no permitimos asociación delictuosa, ya no permitimos estar vinculados a la delincuencia, ya no es lo mismo" insistió durante la conferencia mañanera de este lunes.

Tras ser cuestionado sobre las irregularidades detectadas al erario por más de 63 mil millones de pesos, sólo respondió "los de antes no van a poder regresar por sus fueros, el que nada debe nada teme, que se investigue pero no van a debilitar al gobierno con guerra sucia".

Cabe mencionar que en el Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior 2020, se involucran asignaciones presupuestales y revisiones a estados y municipios.