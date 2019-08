Las prioridades en el Presupuesto 2020: bienestar, Pemex y seguridad

La atención a los pobres, el rescate de Pemex junto con la Comisión Federal de Electricidad, así como la seguridad pública con la principales prioridades a cubrir en el Presupuesto de Egresos para el próximo año, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa diaria, el mandatario recordó que en la elaboración del Presupuesto su gobierno tiene el compromiso de no aumentar impuestos ni crear nuevos, así como no subir los precios de combustibles y energía eléctrica, además de no incrementar la deuda pública.

En este contexto, indicó que se mantendrán todos los programas de bienestar como el apoyo a adultos mayores, a personas con discapacidad, en salud, educación y el campo, además de las becas para estudiantes y atención a la población en pobreza.

En torno al rescate del sector energético, que incluye a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señaló que son empresas fundamentales de la nación y aseguró que, antes, “había el propósito de desaparecerlas, de arruinarlas; pero ahora las vamos apuntalar y consolidar”.

En ese sentido el presidente López Obrador aseguró que se producirá más petróleo y gasolinas; además de que se generará más electricidad en el país.

En cuanto a la prioridad de seguridad pública, el Jefe del Ejecutivo indicó que el objetivo es garantizar recursos para la Guardia Nacional.

Puntualizó que si bien hay otras prioridades, esas tres son las básicas, pero no se dejará de lado temas como el apoyo a la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, para la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa, así como de apoyo a víctimas de la violencia.

Así como resolver el tema “lamentable y grave de los 26,000 cuerpos que no han sido identificados”.

Aseveró que se trabaja en el Presupuesto, que deberá entregarse el 8 de septiembre próximo, y al mismo tiempo se siguen sentando las bases para la trasformación del país, y afirmó que hasta ahora son buenos los resultados.

Vamos bien en lo económico, resaltó, vamos “requetebién” en los programas de bienestar. Estamos avanzando en garantizar la paz y la tranquilidad, que ha sido lo más difícil, pero tenemos confianza y cuando se actúa con perseverancia se logran los propósitos.





Fuente: www.forbes.com.mx