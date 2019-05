Las razones por las que el papa dijo que 'el diablo le tiene bronca' a México

Infobae.- El papa Francisco sorprendió en declaraciones a la cadena mexicana Televisa al hacer una referencia que ya había hecho cuatro años en tierras aztecas.

En 2015,el jerarca recordó que "México pasó momentos de persecución religiosa, donde engendró mártires" e hizo una relación entre el odio del diablo a México y la profunda devoción de los mexicanos a la Virgen de Guadalupe.

"Yo pienso que a México el diablo lo castiga con mucha bronca. Por esto. Creo que el diablo no le perdona a México que Ella haya mostrado ahí a su hijo", señaló en esa ocasión.

"México es privilegiado en el martirio por haber reconocido, defendido a su madre (…) creo que el diablo le pasó la boleta histórica a México y por eso todas estas cosas", dijo Francisco hace cuatro años, aludiendo a los asesinatos y desapariciones generados por la violencia del narcotráfico.





La primera vez que el papa se refirió al tema fue en 2015 (Foto: Especial)





Estos comentarios causaron polémica y desataron reacciones en medios y redes sociales de personas que los consideraron insensibles o absurdos. En 2017, el video con dichas declaraciones se viralizó días después del terremoto que remeció el centro del país el 19 de septiembre y mató a 370 personas.

De manera sorpresiva, recurrió a la misma metáfora al ofrecer una explicación para la violencia y los conflictos que enfrenta México, afirmando que "el diablo le tiene bronca".

“Sí, realmente el diablo le tiene bronca a México, es verdad”

El pontífice sostuvo que a ello se deberían las fuertes persecuciones que los fieles católicos sufrieron en México en el pasado y que dieron lugar al surgimiento de mártires de dicha fe.

"En otros países de América (las persecuciones) no se dieron con tanta virulencia, ¿por qué en México? algo pasó ahí", cuestionó el papa argentino.





Desde 2006 el país está inmerso en una ola de desapariciones y violencia (Foto: Cuartoscuro)

"Esto no es teología, habla el hombre de pueblo, como si el diablo le tuviera bronca a México, porque si no, no se explica tanta cosa", añadió.

El pontífice afirmó que "por el momento" no tiene planes de visitar México, pese a que el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador ha mencionado en reiteradas ocasiones su deseo de invitarlo a participar en iniciativas de atención y reparación a víctimas de la violencia en el país.

La actuación de cárteles del narcotráfico y la ofensiva militar lanzada por el gobierno desde finales de 2006 para enfrentarlos es señalada por especialistas y defensores de los derechos humanos como una de las principales causas del incremento de la violencia en México.

Desde entonces se han registrado más de 250,000 asesinatos, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos están ligados al combate al crimen. Otras 40,000 personas están desaparecidas.

Con información de EFE