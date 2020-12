Las veces que AMLO dijo que no habría apagones

Reforma

A lo largo de su Administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido que no habría más apagones en el país, aunque este martes volvió a insistir en su compromiso tras el megaapagón de ayer que afectó a 10.3 millones de usuarios.

"No se va a repetir. Que la gente tenga la seguridad de que no va a volver a pasar y que la CFE es una empresa con técnicos de primera", afirmó el mandatario en su conferencia matutina.

En agosto pasado, el Mandatario federal recordó su promesa al retomar el proyecto de la central eléctrica en Baja California Sur con el que se pretende garantizar el abasto de energía en ese Estado.

"No va a haber apagones, ese es el compromiso, no se van a quedar sin luz y se va a construir la planta de ciclo combinado con gas en La Paz para tener energía eléctrica suficiente en Los Cabos y en toda Baja California Sur, es parte del plan de desarrollo energético", anunció en una gira por Los Cabos.

También en febrero, el titular del Ejecutivo se refirió a dicho proyecto del que todavía no hay fecha de inicio, pero con el compromiso de traer gas para que no falte la energía eléctrica.

"Vamos a construir una termoeléctrica en Baja California Sur, ya se autorizaron los fondos con este propósito, y se va a generar energía eléctrica con gas. Vamos a traer gas natural para reducir considerablemente las emisiones contaminantes, y se va a garantizar que no falte la energía eléctrica, es decir que no haya apagones", dijo en conferencia desde La Paz.

En tanto, en diciembre de 2019 y luego de una visita a las centrales de la Comisión Federal del Electricidad, López Obrador afirmó que el abasto de energía eléctrica estaba garantizado.

"No va a haber apagones, no vamos a tener problemas de apagones y no va a aumentar el precio de la luz y hasta podríamos -si nos sigue yendo bien- reducir, pero no me atrevo ahora a afirmarlo, pero sí aseguro que no va a haber aumentos", afirmó.

En agosto del año pasado, el Presidente señaló ante empresarios que se garantizaría el abasto para no tener apagones en "muchos años", tras semanas de negociaciones sobre los contratos de largo plazo para el transporte de gas natural, los cuales, dijo, contenían cláusulas dañinas.

"Se garantiza el abasto de gas en la industria eléctrica para que no tengamos apagones en muchos años", dijo en conferencia.

Además en junio de ese año, durante una gira por Yucatán, el Mandatario anunció que ante los apagones en la Península se construiría una planta de generación eléctrica, la cual acordó con el titular de la CFE, Manuel Bartlett.

"Vamos a apoyar para que se resuelva la escasez de gas natural que ha generado los problemas de los apagones, porque se abandonó el sureste y no quedan plantas de generación de energía eléctrica.

"Ya hablé con (Manuel) Bartlett, para que se construya una planta de generación de energía eléctrica para que nunca más haya apagones en la Península de Yucatán", señaló durante un acto de entrega de apoyos.