Le creo a Zaldívar revelaciones sobre el ABC, dice AMLO

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cree en las revelaciones del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, sobre el caso de la Guardería ABC, y sostuvo que estas no prescriben.

"Lo que declaró el Ministro de la Corte, Arturo Zaldívar, es real, le creo. Porque él es una gente recta, lo considero una gente íntegra y a los que están más preocupados por preguntar por qué se calló durante tanto tiempo, por qué ahora, que por qué guardó silencio 13 años en vez de estar pidiendo cuentas a los responsables. Porque, independiente del tiempo, esto no prescribe", comentó López Obrador.

Ayer, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirmó que hubo una "operación de Estado" desde del Gobierno de Felipe Calderón para presionar al máximo tribunal del País y proteger a familiares de su esposa Margarita Zavala, implicados en el caso del incendio de la Guardería ABC.

Posteriormente, vendría la reacción de Zavala quien dijo que el Ministro Zaldívar miente cuando acusa al Gobierno de Felipe Calderón de presiones a la Corte para proteger a un familiar de ella.

Además, cuestionó que el presidente de la Corte use los recursos del erario para decir mentiras, por lo que le pidió dejar las "ocurrencias".

Esta mañana, en conferencia, en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que debería transparentarse todo los sucedido con el caso de la Guardería ABC y no encubrir nada.

"Yo ayer decía, ni modo que el Presidente Calderón haya dado la orden de que se quemara la guardería, pues no. O que el Presidente Peña haya dado la orden de desaparecer a los jóvenes (43 normalistas), no. Pero al mismo tiempo, entonces, si ellos no ordenaron estos actos inhumanos, no los propiciaron, ¿por qué encubrir?, ¿por qué no transparentar lo que sucedió, decir la verdad?

"Entonces, nunca más impunidad, nunca más ocultar las cosas, decir la verdad, no mentir y no proteger a familiares, no al nepotismo", expresó.