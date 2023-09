Le cumplí a Ebrard todas sus condiciones: AMLO

Ante la inconformidad con Morena de Marcelo Ebrard, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cumplió todas las condiciones del ex Canciller en la interna para elegir al abanderado presidencial.

AMLO cuestionó los reclamos del ex funcionario, pese a validar las dos peticiones que hizo: que los aspirantes renunciaran a sus cargos y la pregunta para escoger al candidato fuera en urnas.

"Escuché a Marcelo que estaba inconforme por dos cosas. Una, porque no se estaba pidiendo la renuncia de los que iban a participar, de manera especial, la renuncia de Claudia, como Jefa de Gobierno, porque pensaba que esto le daba más ventaja y Claudia, pues no quería dejar inconclusos sus compromisos, sus obras; entonces, se pensaba que podía estar más tiempo, pero en mi reglamento, en mi propuesta, establecí renuncia y eso fue un planteamiento de él", indicó.

"Y dos, él pidió que la pregunta más importante se hiciera en urnas, en una urna... o sea, se iba a un domicilio, hcieron todas las preguntas (...), pero esa pregunta que es ¿a quién quieres?, ya, y están los nombres (...), esa pregunta él pidió que fuese voto secreto, de urna y yo establecí en mi documento que se hiciera de esa manera", apuntó.

Agregó que esos cambios fueron luego de establecer cómo sería el proceso de su partido.

Recordó que la encuestadora Mitofsky auguraba ventajas para el ex Canciller con ese método porque era el más preferible entre la clase media, ya que no estaba la opción para decantarse por ninguno.

"Mitofsky dice: son los seis nombres y se debió poner ninguno porque hay quienes no van a votar por Morena y podían decir ninguno, me chocan, al no poner ninguno, según Mitofsky, eso le ayudaba a Marcelo, porque como es sabido él tiene mucho jale en clase media, entonces aún un agente que no piensa votar por nosotros o que no está de acuerdo con lo que estamos haciendo, podría decir: Marcelo.

"Yo no creo eso, pero lo que si quería dejar de manifiesto es que ese planteamiento, esa solicitud, se tomó en cuenta, entonces no hay ningún motivo, sin embargo él puede tener otros elementos y está en su derecho de manifestarse", aclaró.

-¿Entonces se cumplieron todas las condiciones que puso Marcelo?, preguntó REFORMA.

"Todas, todas, pero de todas maneras no se puede cuestionar ni mucho menos atacar a nadie, más cuando se trata de una gente como Marcelo, es mi amigo y nos ayudó muchísimo, imagínense, hablando ahora de política exterior, lo que me ayudó con la relación en épocas muy difíciles con el Presidente Trump", respondió.

Como Claudia Sheinbaum, el Presidente repitió a Marcelo Ebrard que las puertas están abiertas en Morena para que se una al proceso rumbo a los comicios del próximo año.

-¿Qué le diría a Ebrard?, se le cuestionó.

"Nada, lo que él ya sabe, yo que voy a recomendarle, él es un hombre con mucha experiencia, decirle que como lo expresó Claudia Sheinbaum: están las puertas abiertas, pero al mismo tiempo, también que tome sus decisiones", dijo.

-¿Lo sigue considerando su hermano?

"Sí, yo tengo millones de hermanos y Marcelo es mi hermano. Y hermanas y primos hermanos", respondió.

El Presidente manifestó que en la democracia son normales las diferencias y el ex Canciller está en plena libertad de hacer lo que mejor considere para sus aspiraciones políticas.

"Es una gente buena, en sentido amplio, es un hombre muy preparado, una persona muy preparada, tiene mucha experiencia política y es mi amigo, así lo considero, y también, como todos, somos libres", añadió.

-Las posturas públicas del ex Canciller son bastantes duras, Presidente, le indicó REFORMA.

"Pero está en libertad completa, somos mujeres, somos hombres libres y hay que acostumbrarnos a eso, la democracia es pluralidad, no es pensamiento único y hay que garantizar siempre el derecho a disentir.

"Más que eso, la libertad no se implora, la libertad se conquista, ojalá y todos los dirigentes, muejeres y hombres fuesen rebeldes, hay un libro que se llama así: El hombre rebelde, hay que agregar, La mujer y el hombre rebelde; las cosas importantes se hacen con razón, pero también con pasión", abundó.

Y habla de Verástegui... habrá 'bastantes' en Oposición

Ante el registro como candidato presidencial independiente del actor Eduardo Verástegui, el Presidente dijo que los conservadores tendrán muchos postulados.

"Ayer también se escribió otro representante del conservadurismo, con todo respeto", reparó.

"Ya no me voy a meter en eso. O sea que van a tener bastantes", dijo con risa burlona.

Ayer, Verástegui aseguró que está preocupado por la situación que vive el País, y consideró que ni Claudia Sheiunbaum ni Xóchitl Gálvez representan una opción real para resolver los problemas de los mexicanos.

"Tenemos a dos candidatas que son exactamente lo mismo, se visten diferente, tal vez coman diferente, edades diferentes, pero son igualitas, no nos podemos dejar manipular, el pueblo de México no es tonto", dijo tras presentar su documentación en la Oficialía del INE.