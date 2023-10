Le hicieron creer que iba a tener dos bebés; tenía dos tumores

Imagen ilustrativa / Tomada de Internet / Fue engañada por médico Especial / Agencia Reforma / El presunto médico que engañó a mujer enferma

Uno de los doctores que engañó a Liliana haciéndole creer que estaba embarazada y así cobrarle el dinero de una intervención médica, fue detenido.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), informó a través de X (antes Twitter), que Víctor Manuel "N" fue localizado y aprehendido por el delito de práctica indebida del servicio médico.

En septiembre pasado, Liliana acudió la Clínica Génesis XXI ubicada, en la Alcaldía Venustiano Carranza, para una cesárea, ya que durante meses le hicieron creer que estaba esperando dos bebés.

Sin embargo, al salir de quirófano los doctores le aseguraron que en realidad se trataba de dos tumores.

Ante esta situación, la mujer y sus familiares pidieron apoyo de la Policía porque inicialmente pensaron que los bebés habían sido robados.

La víctima fue trasladada al Hospital Materno Inguarán donde se le realizaron estudios y las autoridades determinaron que nunca estuvo embarazada, sino que se trató de un fraude del personal de la clínica privada.

Dictan prisión preventiva

Víctor Manuel "N" permanecerá en prisión preventiva, dictó un Juez de Control.

Durante la audiencia de cumplimento de orden de aprehensión, su defensa pidió la duplicidad de término.

Por lo que será, el 31 de octubre, a las 11:00 horas, cuando se defina si el imputado es vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones.

En tanto, permanecerá en el Reclusorio Norte.

Víctor Manuel "N" solo comentó que esta medida cautelar podría provocar que perdiera su trabajo.

"Me siento un poco más tranquila viendo que esto no va a quedar impune. Va a responder por lo que hizo. Todavía no hubo ninguna explicación. Es fuerte para mí estar aquí y volver a verlo de frente", comentó Liliana, la víctima de los médicos de la clínica privada de la Alcaldía Venustiano Carranza. }