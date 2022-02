Le pide López Obrador a Blinken informarse sobre asesinatos de periodistas

CDMX.- Luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, manifestara su preocupación por el asesinato de periodistas en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo llamó a informarse y no actuar de manera injerencistas.

El mandatario sostuvo que el funcionario estadunidense no está bien informado en cuanto a este tema, ya que no se trata de crímenes de Estado y las autoridades trabajan para resolverlos y dar con los responsables.

"Yo creo que está mal informado, porque, de lo contrario, estaría actuando de mala fe. Lo que él está sosteniendo no es cierto. Desde luego es muy lamentable que haya asesinato de periodistas, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado”, mencionó en Palacio Nacional.

Ayer, a través de Twitter, Blinken expresó su solidaridad con quienes exigen justicia para los periodistas mexicanos y manifestó su preocupación por las amenazas y agresiones que éstos sufren en México.

López Obrador llamó al secretario de Estado a que así como ha opinado sobre esta situación, también informe acerca de los recursos que su país entrega a determinadas asociaciones civiles que atacan a su gobierno.

“Me gustaría que ya que está opinando el señor Blinken, informe por qué están financiando a un grupo opositor a un gobierno legal, legítimo, ¿por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González? Que me responda eso, y pedirle de favor que se informe y no actúen de manera injerencista, porque México no es colonia de Estados Unidos, ni es un protectorado, es libre, independiente y soberano”, manifestó.