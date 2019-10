Mexicali, BC.- Por primera vez en Baja California, Diana, de 9 años de edad, cuenta con toda la protección legal de dos mamás, quienes a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF lograron concretar una adopción homoparental en el Estado.

El camino para que "Dianita'', como la llaman sus amigos del albergue, llegara a su hogar este jueves no fue sencillo.

El 1 de octubre, REFORMA publicó que Bertha Alicia Llanos González, de 42 años, y Martha Silvia Lizárraga Sánchez, de 47, casi se daban por vencidas con el trámite iniciado en abril del 2017 para la adopción, el cual concluyeron desde el 29 de octubre de 2018.

"Fue agotador'', recuerda Llanos González, "hablamos Martha y yo, citamos a nuestro abogado, le comentamos que habíamos perdido esperanza, de hecho supimos de otra pareja (homoparental) que sí desistió por lo mismo, la tardanza, no saber nada del DIF''.

Llanos tiene más de 20 años de experiencia como trabajadora social y se ocupa de niños especiales; ambas son psicólogas de profesión.

Quince días después de la publicación de REFORMA, la pareja fue notificada que el DIF les había asignado a una menor de 9 años 4 meses.

La pequeña Diana vivió en el albergue del DIF desde que tenía 7 meses de edad, su mamá biológica la visitó en una ocasión y, aunque las autoridades habían intentado que tuviera padres adoptivos, las parejas no aceptan con facilidad a niños de su edad.

Llanos y Lizárraga le prometieron todo su cuidado. En sus primeros encuentros, Diana pidió a sus mamás, mediante una carta, que fueran cariñosas con ella.

Ambas le externaron sus compromisos durante una visita que hicieron al Parque Vicente Guerrero.

"La vimos a los ojos, le dijimos nuestros compromisos, y después le preguntamos si nos aceptaba como sus mamás, Diana sólo asintió con la cabeza, después nos dijo con su voz que sí, que sí aceptaba, y se nos hizo un nudo en la garganta'', comentó Llanos.

Después de una fiesta de bienvenida con primos y nuevas tías, rodeada de globos y habiendo comido su platillo favorito - espagueti-, este jueves la niña pudo dormir en su nueva casa.

"Se quedó dormida después de un rato de observar su cuarto'', platicó Llanos, "estaba muy contenta durante la fiesta, estaba gritando y jugando con sus primos''.

La pequeña cursó dos ocasiones primero de primaria y está en su segundo año del segundo grado de nivel básico; su nueva familia la inscribirá en otro colegio y a partir del 2 de noviembre irá a clases de arte, donde podrá descubrir algún pasatiempo de música o pintura.

A Diana le gustan los juegos de mesa, los rompecabezas y la plastilina, se divierte haciendo sonidos con los globos de su fiesta y está aprendiendo a programar canciones en la televisión porque disfruta cantar.

En su mochilita, carga unos dibujos que sus amigas del albergue le regalaron.

En una carta, le agradecen por su alegría, le dicen "comadrita'' y, aunque la extrañarán, le desean que ahora sea feliz pues era difícil que por "ser grande'' la escogieran.

Las mamás de Diana fueron enteradas de que se trata de una niña con características de liderazgo, en ocasiones callada, pero con un carácter fuerte e independiente, y sobre todo, cariñosa.

"El primer día que nos conocimos la llevamos a comer, salimos a la calle y yo le tomé la manita, se me quedó muy grabado que ella dejó que la guiara, y con su otra mano tomó a Martha, así caminamos las tres'', platicó Llanos.