Le toman la palabra a Pedro Salmerón; designan nuevo director del INEHRM

Ciudad de México.- Luego de la polémica que desató un comentario de Pedro Salmerón sobre los asesinos de Eugenio Garza Sada, el historiador, a través de su Twitter, difundió una carta en la que ofrece su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador como director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).

En el texto titulado Dictar, censurar, penalizar la investigación histórica, Salmerón acusa que “la derecha mexicana tiene una notable vocación por la censura y el control del pensamiento”.

El historiador recordó cuando el Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional anunció que lo demandarían penalmente por un tuit sobre el fraude electoral de 2006.









"Pero ahora fue una ofensiva completa y total: hoy sábado 21 de septiembre amanece twitter con 60 mil menciones de mi apellido, en un linchamiento mediático que encabezan los dos expresidentes panistas, el Consejo Coordinador Empresarial, directivos de diversos medios de comunicación y varios senadores de la república (sic)”, escribió.

A través de cuatro páginas el historiador justificó el uso del adjetivo “valientes” para referirse a los guerrilleros que asesinaron al empresario regiomontano, asegurando que quien pedía su renuncia era “la derecha”.

"Pero si el pensamiento libre y la búsqueda de la comprensión histórica sirven a la derecha como pretexto para atacar al régimen, si mi presencia, mi estilo y talante (evidentes en este texto) pueden ser contradictorios con la reconciliación nacional que alienta el gobierno de la República, pongo el cargo de director del INEHRM a disposición del Presidente y hago de este texto mi renuncia formal al mismo (sic)”, escribió.

Horas más tarde, también a través de Twitter, reculó diciendo “No se adelanten. No he renunciado a la Dirección General del @INEHRM, solamente la he ‘puesto sobre la mesa’”.

Sin embargo, ayer por la mañana, la Secretaría de Cultura, a través de un comunicado, informó que su titular, Alejandra Frausto Guerrero, había designado a Felipe Arturo Ávila Espinosa como sucesor de Salmerón.