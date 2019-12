Lee AMLO cartilla a superdelegados y Gabinete

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los superdelegados y a los miembros de su Gabinete que no se tolerarán actos de corrupción de nadie de su Administración.

Cuestionado en su conferencia mañanera sobre denuncias contra delegados en varios Estados, el mandatario aprovechó para comentar que ayer sostuvo una reunión con ellos y hace unos días con los Secretarios para recordarles sobre el cuidado con su desempeño.

"Ayer mismo hablé, me dirigí a ellos para decirles que lo más importante es que representemos al Gobierno con dignidad, esto es cero corrupción, no permitir ningún acto de corrupción, trátese de quien se trate", expuso.

"Estoy recordando constantemente, tuve una reunión hace unos días con todo el Gabinete y el recordatorio: cuidado, cero corrupción, cuidado con los colaboradores, nada de impunidad, trátese de quien se trate, hasta de familiares, porque si hay autoridad moral hay autoridad política".

López Obrador sostuvo que les recordó cuánto se padeció cuando eran Oposición y el Gobierno y el Presupuesto se usaban para beneficiar a candidatos y a partidos.

"Nosotros no podemos hacer lo mismo", dijo.

Tras recordar que el fraude electoral ya es delito grave y el proceso interno que se realiza en Morena, el Presidente expuso que las denuncias sobre delitos electorales se presentarán de manera directa a la Fiscalía.

"Se los dije ayer, que ni siquiera se presenta la denuncia en la Secretaría de la Función Pública, directo a la Fiscalía de Asuntos Electorales, directo", aseveró.